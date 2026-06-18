7月期の日本テレビ系土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』で主演を務めるSixTONESの松村北斗が6月18日に31歳の誕生日を迎え、撮影現場でサプライズセレモニーが行われた。

参考：『風、薫る』佐野晶哉が気になって仕方がない 『カムカム』松村北斗に続く飛躍なるか？

本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だったが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

当日は岡崎らとともに撮影に臨んでおり、休憩から戻った松村を待っていたのは、思いがけないバースデー演出だった。部屋には「告白－25年目の秘密－」と記されたロールタオルを積み上げた特製モニュメントが登場。ゴールドの「6.18」バルーンで彩られた空間を目にした松村は、「わー、すごい！」と笑顔を見せた。

さらに、岡崎、丘みつ子をはじめとするキャストやスタッフから「ハッピー・バースデー・トゥー・ユー」の歌とプレゼントが贈られると、現場は拍手と祝福に包まれた。松村は「本当に嬉しいです。この嬉しい気持ちをお返ししつつ、体調を崩さないように気を付けて頑張りたいと思います」とコメント。続けて「これだけやってもらったら嬉しいですよ！」と感慨深い様子を見せた。（文＝リアルサウンド編集部）