【ねこは長者の生まれ変わり】我が家の3匹のねこは、長者になるスキルが備わっている？
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言葉の意味は変化していくもの。
であればことわざや慣用句に、現代を生きるねこの価値観を加えて新たな解釈をしても良いはず!?
昔から使われていることばが時代と共に変わっていって本来のものとは違う意味になっても、ほとんどの人が気にも留めないことが多いですよね。
ならば、そこにねこの価値観を混ぜてもいいのでは？ と考えたのは、WEBアニメも人気の『ねこむかしばなし』を展開するぱんだにあさん。
そんな、ゆるさを体現したような次世代のことわざ学習コミックをぜひお楽しみください！
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねことわざ』から一部抜粋・編集しました。
■ねこは長者の生まれ変わり
のんびりマイペースに過ごす姿を見て、ねこの前世はきっと何不自由なく暮らしていたお金持ち＝長者だろうと連想し「ねこは長者の生まれ変わり」という慣用句があります。もしこの言葉が本当なら、お金持ちである先人の知恵を見逃さないためにも、いつも以上にねこの一挙手一投足に目を配る必要があります。学校や会社を休んで観察してみては？
著＝ぱんだにあ／『ねことわざ』