松村北斗、31歳の誕生日を『告白－25年目の秘密－』キャストらがお祝い！「わー、すごい！」

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日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』で主演を務める松村北斗が6月18日に31歳の誕生日を迎えた。当日はヒロイン役の岡崎紗絵らとともに撮影に臨んでおり、現場では松村の誕生日を祝うサプライズセレモニーが行われた。

■「告白－25年目の秘密－」と記されたロールタオルを積み上げた特製モニュメントが登場

室内での撮影の合間、休憩から戻った松村を待っていたのは、思いがけないバースデー演出だった。部屋には「告白－25年目の秘密－」と記されたロールタオルを積み上げた特製モニュメントが登場。ゴールドの「6.18」バルーンで華やかに彩られた空間を目にした松村は、開口一番「わー、すごい！」と満面の笑みを浮かべた。

さらに、岡崎紗絵、丘みつ子をはじめ、キャストやスタッフから「ハッピー・バースデー・トゥー・ユー」の歌とプレゼントが贈られると、現場は温かな拍手と祝福に包まれた。

サプライズに笑顔を見せた松村は「本当に嬉しいです。この嬉しい気持ちをお返ししつつ、体調を崩さないように気を付けて頑張りたいと思います」と、感謝の思いと作品への責任感をにじませた。

続けて「これだけやってもらったら嬉しいですよ！」と感慨ひとしおの様子でサプライズは大成功。タイトなスケジュールで連日の撮影が続くなか、現場が幸せな空気とほのぼのとした雰囲気に包まれ、チームの結束がより深まったひと幕となった。

■番組情報

日本テレビ系『告白－25年目の秘密－』

毎週土曜21:00～21:54

出演：松村北斗 岡崎紗絵 塩野瑛久 佐々木希 久保史緒里 山下幸輝／水野美紀／夙川アトム 丘みつ子 田中要次 石黒賢 玉山鉄二

脚本：渡邉真子

監督：堀江貴大 鈴木浩介 片山雄一

■関連リンク

『告白－25年目の秘密－』作品サイト

https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/