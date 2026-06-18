7人組アイドルグループ「Palette Parade」（パレットパレード）が、全国ツアー「JAM JAM JAM!!!!!!!」の最終地として、東京・渋谷のSpotify O-EASTのステージに立った。​2周年ワンマンで挑んだ地への、堂々たる凱旋。そして、9月に控える5周年記念公演への重要な試金石となる、過去最大規模のツアーファイナルだ。汗と熱気に満ちた約100分間。7人の色が混じり合ったステージを追った。（推し面取材班）

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息つく間を与えないほどのコールがステージに向けられる。ステージからの叫び、客席からの咆吼。両者の空気がぶつかり合い、溶け合った。

アンコール2曲目。静寂の中、比嘉ゆめのがマイクを両手で固く握りしめ、声を振り絞った。

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披露されたのは、自身が作詞を手掛けた「アイビー」。「I be（･･･になる）」という言葉と、植物のアイビーが持つ「継続」「不滅」「永遠」といった花言葉の2つの意味が掛け合わされた、誓いの歌だ。

♪僕が見る景色はさ 満員のフィナーレがいいから――

​ 9月8日、LINE CUBE SHIBUYAで挑む5周年ワンマンライブ。未知なる大舞台への決意を刻み込むように、そのフレーズは喉の奥から真っ直ぐに放たれた。

​この曲の終盤。7人がステージ中央で向かい合う。祈るように両手を重ねて円陣を組む。そして一斉に、天に向けて人差し指を突き立てた。​その指先は、3カ月後に待つ新たな景色をはっきりと指し示す。水色、紫、白、ピンク、赤、オレンジ、黄色。メンバーカラーのペンライトの揺れが客席で一段と加速した。

4月から約2カ月かけて10都市11公演を巡ってきたツアーを締めくくる最終日。​​全18曲、約100分のステージだった。

オープニング。開演の合図とともに、1人1人のシルエットが全力ダッシュで勢いよくステージに飛び出してきた。割れんばかりのクラップで客席をあおり、「おとなだもの」で火蓋を切る。

​「マジで熱いライブしに来た。今日を心に刻みましょう」

​ 白川千尋の叫びが起爆剤となり、フロアの温度は急上昇。ダンスをけん引する夏目志穂がステージで躍動する。

5曲目「ネイビーレゾナンス」を歌う頃には、全員の滴る汗が光り、額に髪が張り付く。その気迫に満ちたパフォーマンスで会場をのみこんでいった。

​ライブが折り返しを迎えると、初披露されたのが夏曲「夏がほどく夜」だ。

実は直前までタイトルが決定しきらず、水面下でひりつくような緊張感が走ったという新曲。ギリギリまで妥協せず産み落とされた一曲だが、​中野小陽が「めちゃめちゃ緊張してて、めちゃくちゃ楽しかった」と大きく息を弾ませると、会場の空気がふっと和らいだ。続いて郄橋來都葉が語りかける。「夏って少しだけ素直になれる季節。何かをきっかけにここにいるみんなも、ここが居場所になれば」。

​終盤、ツアータイトル曲「JAM JAM JAM!!!!!!!」の間奏で腹の底まで響く重低音が轟くと、客席からは激しいヘドバンとウー！ハー！という野太い歓声が巻き起こり、会場のボルテージは再び最高潮へと達する。

​本編の最後、「あくび」のメロディが流れる前、葵うたがファイナルに込めた思いについてゆっくりと口を開いた。

​「この夏と（9月の）周年を控えてる私たちにとって、大切なライブです」

曲の締めくくり、胸に手を当てて小指を立てるその仕草は、ステージで息を弾ませる7人と、フロアで見守るファンとの間に結ばれた、決して切れない約束のようだった。

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そして、時はアンコールの熱狂へと重なる。この日を締めたのは「フレフレ」。迫る夏へ、そして秋の大舞台へ。客席も力の限り、最大のエールであるの余韻が冷めやらぬ中、スクリーンに大きな文字が掲げられた。

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5周年ワンマンライブ。そのタイトルが示された。

「だから僕らは色を重ねる」

​比嘉は後方まで埋まった客席を見渡し、一つひとつの言葉を確かめるように語り始めた。

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「楽しいことだけじゃなくて、辛くてメンバーで泣いたりとかいう経験もあった。でもそれを乗り越えてこられたのは、皆さんがずっと同じ色で支えてくれてるから、色を重ねてくれたから。私たちの7色だけじゃなく、皆さんの色を私たちのパレットにのせて一緒に進んでいけたら」

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誰かと比べて悩み、遠回りをしながら築き上げた居場所。流した涙の数だけ色は深く、濃くなった。

2021年の結成から5年。最初は真っ白だったパレットに重ね続けたその色が、一つの大きな絵画を完成させる場所。

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♪僕が見る景色はさ 満員のフィナーレがいいから 辿り着く日まで 笑顔でいよう ――

7人とも決して器用なタイプではない。だからこそ、そのパレットにはまだまだ余白がある。9月8日、渋谷の真ん中で満員のフィナーレを迎えるその日を待たずにはいられない。

■セットリスト

2026年6月13日（土）

Palette Parade 全国ツアー2026「JAM JAM JAM!!!!!!! -FINAL- 」@Spotify O-EAST

M-01 おとなだもの

M-02 ときしゅわ！

M-03 パレパレコーシンちゅう！

M-04 CHO-JO-JUMP

M-05 ネイビーレゾナンス

M-06 オールドルーキー

M-07 シャイガール

M-08 夏がほどく夜

M-09 パレサマ！

M-10 atelier

MC

M-11 JAM JAM JAM!!!!!!!

M-12 起きて笑おう果報者

M-13 gemmy day

M-14 未来図

M-15 あくび

EN-01 domino

EN-02 アイビー

MC

EN-03 フレフレ