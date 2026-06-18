全日本プロレスは18日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。

世界タッグ王者組の斉藤ブラザーズがまさかの敗退で7月19日の後楽園ホール大会で真霜拳號、関本大介組の挑戦を受ける。

斉藤ブラザーズは羆嵐、本田竜輝と組んで真霜、関本、タロース、綾部蓮組と対戦。真霜、関本組の連係攻撃にやられ11分13秒、真霜の無道でまさかのギブアップ負けした。

勝った真霜は「俺がマイクを持ったということはわかるよな。斉藤ジュン、てめえから文句ない勝ちだ。てめえらの持つ世界タッグ、関本さん、一緒に獲りにいきましょうよ」と世界タッグ挑戦を表明。「このまま負けたままで引き下がるのか、俺たちの挑戦を受けるのか、返答を聞かせてくれ」と迫るとレイが「関本大介、ましもん、ジュンが目の前でやられたんだ。その挑戦受けないわけがないだろ。場所はここ後楽園ホールで7月19日だ」と挑戦を快諾した。敗れたジュンも「後楽園の借りは後楽園で返す。DOOM」とリベンジを誓う。

バックステージでも関本は「やるときはやる男、真霜拳號だ」と称え、「やってやりますよ。獲りますよ」、関本も「獲るぞ」とともに鼻息が荒かった。

敗れた王者組のレイは「ここ後楽園ホールで7月19日にぶっ倒してやるぜ」とジュンとともにベルト死守に燃えていた。