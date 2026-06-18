全日本プロレスは18日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。

第2試合で世界ジュニアヘビー級選手権試合では第73代王者・立花誠吾と挑戦者・田村男児が対戦。王者の希望で第2試合で組まれたタイトル戦。田村が2年3カ月ぶりのベルトを奪った。

試合は5分すぎ、立花が顔面絞め、田村は裸絞めで対抗する。立花が岩石落とし、エプロンでのイケメン落とし。場外へトペと追い込む。10分すぎ.リングに戻して、岩石落としでカウント2。雪崩式えびす落としでもフォールならず。田村、ラ・マヒストラル、裸絞め、ロープに固定してのDDTからの裸絞めへ移行する。立花が逆さ抑え込みを連発、田村が脳天砕きからラリアット3連発。王者意地のえびす落としでやり返す。田村もデスバレーボム。立花がイケメン落とし20分すぎ、立花エルボー、田村ラリアットと意地を見せる。田村が21分24秒、強烈なパワーボムからのエビ固めで2年3カ月ぶりのベルトを手にした。

立花からベルトを腰に巻いてもらった田村は「気持ちいいよ。気持ちいいのと同時にベルトを巻いた重みがいつものしかかる。初めて世界ジュニアを巻いた2、3年前にも重かったけど、今回もまた別の意味で重みのあるベルトになった」とバックステージで話したところで立花が姿を見せる。立花は「またちょっと持っていてくれ。ジュニアフェスで優勝して俺がまた戻ってくるから。頼むぞ。いつジュニアフェスやるかわかんねえけど、それまで王者でいてくれ」と8月9日開幕の「ゼンニチジュニアフェスティバル」優勝し、田村へのリベンジを誓って控室へ。

田村も「またやるよ。まだまだ終わらない。これからも続く。まだ始まってない。これからなんだよ。そのためにも王者としていつどんな時も王者らしく強くあり続ける。そうやっていく」とベルトに手をやった。