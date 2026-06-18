箱根駅伝５区の好走で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（早大）が１８日、自身のインスタグラムを更新。「『Ｂ．Ａ．Ａ．１０Ｋ』（アメリカ・ボストン・６／２１）という１０ｋｍのロードレースに出発！」として空港で撮影した出発前の写真を投稿した。

「Ｂ．Ａ．Ａ．１０Ｋ」はボストンマラソンを主催するボストン・アスレチック・アソシエーション（Ｂ．Ａ．Ａ）が毎年６月にボストンで開催する１０キロのロードレースイベント。工藤は「２年前はマラソン２時間切りのＳａｂａｓｔｉａｎ Ｓａｗｅが優勝。今年は５０００ｍで世界歴代２位の１２分３６秒を持つＨａｇｏｓ Ｇｅｂｒｈｉｗｅｔと走れるのが楽しみ！日本関連ではニューイヤー駅伝区間賞のＲａｐｈａｅｌ Ｄａｐａｓｈさん（ＪＲ東日本）やロンドンマラソン優勝のＡｌｅｘａｎｄｅｒ Ｍｕｔｉｓｏさん（元ＮＤソフト）がエントリー。他にも多くの強い選手に揉まれてきます」と世界の強豪とのレースへの意気込みを記した。

フォロワーからは「応援してます！」「アメリカでも良い記録がでますように」「さらにパワーアップした走りを楽しみにしています」「ぜひ世界の名探偵になってください」と激励コメント。普段は早大のエンジのユニホームや練習着姿の投稿がほとんどだが、この日は白Ｔシャツにジーンズ姿で「私服姿が新鮮ですね」「爽やか！似合います」という声もあった。