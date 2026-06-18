お客さんを大歓迎する姉猫と、人見知りな弟猫。2匹がそれぞれ見せた愛らしい行動が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は61万回を超え「いいおねえちゃんすぎる」「気に入られて羨ましい」「甘えん坊さんで可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：お客さんを出迎える２匹のネコ→あいさつをして…思わず微笑んでしまう『おもてなしの光景』】

ようこそ！わが家へ

YouTubeアカウント「しろあん でっかい北欧猫」に投稿されたのは、自宅にお客さんが訪れたときの猫ちゃんたちの様子です。人が大好きという姉猫の「しろあん」ちゃんは、自分から進んでお客さんにあいさつをしていたそうです。一方、人見知りな弟猫の「むーむー」くんも、この日は勇気を出してお客さんにあいさつができたといいます。

食事中も楽しそうにお客さんたちと過ごしていたしろあんちゃんですが、いつもと違うことがあったそうです。それは、お客さんの「A」さんのことが大好きになったこと。Aさんが動くたびに近寄ってはスリスリと甘えていたそうで、これには飼い主さんも驚いてしまったといいます。

頼れるお姉ちゃん

その頃、2階でむーむーくんが寂しくて鳴いていたそうです。それに気づいたしろあんちゃんはすぐに2階へ駆けつけ、むーむーくんが落ち着くまで一緒に寄り添い、リビングへと連れてきてくれたのだそう。本当に弟思いな優しいお姉ちゃんで、こちらまで心がほっこりします。

おもてなしの後は…

その後、眠くなったしろあんちゃんは、みんなが帰れないようにお客さんのバッグの上で寝てしまったのだそう。しかし、ついにお別れの時間がきてしまいます。お客さんたちが帰ったあと、むーむーくんは緊張から解放されて甘えん坊になり、しろあんちゃんも遊び疲れた様子だったとのこと。2匹それぞれが温かいおもてなしをした、特別な一日になったようです。

動画には「みんなに帰れないように、バッグの上で寝るって頭いい」「大型猫の魅力がすごく伝わってきました」「ニヤニヤしながら見ちゃいましたw」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「しろあん でっかい北欧猫」では、しろあんちゃんとむーむーくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「しろあん でっかい北欧猫」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。