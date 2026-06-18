毛づくろい中の猫さんに舐めてほしくて、そっと指を添えてみたところ…？邪魔をされてしまった猫さんが見せた、感情ダダ漏れな“表情”が反響を呼ぶこととなりました。

注目の投稿は記事執筆時点で5.1万回再生を突破し、「めっちゃ顔に出る」「表情最高ww」「目がすわっててわろた笑」「お顔が天才すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『毛づくろい中の猫』に舐めてもらおうと、そっと指を出したら…100点満点の『表情』】

毛づくろいをされたい！

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ミヌエットの「みにら」くんが見せたナイスリアクション。猫好きなら誰もが考える「毛づくろいをされたい」という願いを基に、ママさんが行動したそうで…。

窓際でのパトロールを終え、みにらくんがせっせと毛づくろいに励んでいたある日のこと。ママさんはペロペロされていた後ろ足にそっと指を添えてみたそう。狙い通り肉球と一緒に毛づくろいをしてもらえたそうで、確かに愛猫さんのペロペロは嬉しいですよね。

また舐めてくれると思いきや…？

別の日にも挑戦してみたそうで、お腹付近に指をスタンバイ。ところが、みにらくんは今回は舐めてくれず、なんとも微妙な表情を向けてきたのだとか。尻尾もブンブンと振っていますが、もしや…。

毛づくろいが再開されたタイミングで今度は前足に指を添えてみると、みにらくんはピタッと動きを止めたそう。そして、こちらを見たお顔はというと、とってもわかりやすい不満顔！やはり尻尾はイライラのサインだったようで、ちょっとキレていたそうです。

感情ダダ漏れな100点の表情

ジトッとした目つきにムッとした口元。邪魔をされた時のリアクションとして、まさに100点の表情を披露したみにらくん。チャームポイントの丸顔がより可愛さを引き立たせていて、感情がありありと伝わってくる姿に思わず笑ってしまいます。

すぐに謝ったママさんですがその後、寝転がりながら可愛らしい仕草でお顔を洗うみにらくんを見ると、ついまた指が。ふたりの攻防(?)は、まだまだ続きそうなのでした。

投稿には「なんちゅう表情w」「「む～っ」てしてる口元がこれまた可愛いのよwww」「分かります！やった事あります」「みにらくんって何かちょっかい出したくなる見た目なんよなぁ」「表情豊かなみにら君はどんだけ見てても飽きないですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、可愛くて面白いみにらくんの日常の様子が投稿されています。感情表現豊かなみにらくんの様々な表情を楽しめますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。