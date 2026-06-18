きょう１日に公開される「インサイド・ヘッド２」に合わせて企画された金曜ロードショー（後９時）の「３週連続ピクサー作品」の最後として、２日に放送されるのは「トイ・ストーリー２」（１９９９年、日本公開は２０００年）。もちろん、本編ノーカットでの登場となる。

今回の物語は、「おもちゃ仲間」であるペンギンのウィージーが、不用品を売る「ガレージセール」に出されるところから始まる。何とかウィージーを助け出したウッディだったが、今度は自分がセールに客として来ていたおもちゃマニアに見付かり、連れ去られてしまう。実は、ウッディは過去にテレビ放送されていた人形劇のキャラクターグッズだった。

ウッディはマニアの自宅で自身のグッズを目にし、同じ番組内に登場していたカウガール・ジェシーと仲良くなる。ジェシーから「自分たちは日本のおもちゃ博物館に送られる」と聞き、いったんはその運命に従おうとするウッディ。一方で、バズたちはウッディを救出すべく家を飛び出し、マニアの自宅へ乗り込む―。

前作からの友情物語はもちろん、「おもちゃは遊んでもらうのとキレイに飾られるの、どちらが幸せか？」という、「おもちゃの存在意義」にまで踏み込んでいる同作。これは３作目にも続いていくテーマとなっている。それを堅苦しさなく、自然にストーリーに落とし込んでいるところが素晴らしい。特に、後半でバズがウッディに対して第１作で自身が言われた言葉で”説教”するところは、興味深い場面だ。

ところで、２週前のコラムで、ピクサーが元々「ルーカスフィルム」の一部門として発足し、後に独立してアニメーション製作会社となったことを紹介した。本作ではその”名残”を十二分に感じることができるのではないだろうか。

まず、タイトルロゴが出るシーンからして「スター・ウォーズ」シリーズのような演出が登場。その後、バズが宇宙のとある星で飛び回るシーンは、本作の約半年前に公開された「―エピソード１／ファントム・メナス」（９９年）のポッドレースを想起させる。このオープニング・シークエンスでは、効果音でも「スター・ウォーズ」に登場する戦闘機の音のようなものが使われている。

そして、極めつけが物語後半のとあるシーン。「スター・ウォーズ」旧３部作の一番の肝である秘密があかされる場面をオマージュ（パロディー化？）したやりとりが登場する。このシーンを見ると毎回爆笑してしまうと同時に、「スター・ウォーズ」シリーズの偉大さとハリウッド映画の柔軟性を感ぜざるを得ない。

ちなみに、本作には「スター・ウォーズ」同様にＳＦ映画の金字塔として知られる「２００１年宇宙の旅」のオマージュシーンもある。こちらも、お見逃しなく。（高柳 哲人）