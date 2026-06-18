アメリカとイランが、戦闘終結に向けた覚書に正式に署名しました。実は、予定より1日前倒しとなった両国の署名。そこにはどのような思惑があったのでしょうか。

■スピード署名…早く決着つけたかった？

世界一、豪華な宮殿ともいわれるベルサイユ宮殿。訪問を楽しみにしていた、派手好きのトランプ大統領は、ご満悦だったようです。

晩さん会を終え、宮殿をあとにする際に明かしました。

記者

「大統領！ フランスメディアです。イラン交渉について1つだけ質問させてください！」

「覚書に署名しましたか？」

トランプ大統領

「署名したよ。署名した。ベルサイユで署名した」

◇

それは、晩さん会でのことでした。

トランプ大統領

「ここまで来るのに大変だった」

イランとの戦闘終結に向けた約束事＝「覚書」に署名。本来、署名は19日、スイスで行われる予定でしたが、前倒しになった形です。

スピード署名となったワケについて、日本テレビ・富田徹国際部長は次のように話しています。

富田部長

「1つは破談になるリスクを避けるため。イランとの合意発表後も、アメリカと一緒に闘っていたイスラエルはイランに攻撃をしかけていて、不安要因があるので早く決着をつけたかった」

「もう1つは、両国とも早く経済を回復させたかった点。アメリカはガソリン価格を下げたい、イランも原油を外に出したい。ホルムズ海峡の封鎖を早く解除したかったとみられる」

■次々とタンカー出発 日本のガソリン価格は

実際、ホルムズ海峡では合意の効果が見え始めています。

船の位置情報を見ることができるサイト。合意発表前、アメリカは、ホルムズ海峡の一部分を、イランの船舶の通航を禁じる“封鎖ライン”としていました。

合意が発表されたあとを見てみると、イランの港からイランの原油タンカーが出発。アメリカの封鎖ラインを、次々と越えていきます。

イラン側も「アメリカが直ちに解除することを決めた」と明らかにしました。覚書についても、大統領が署名した写真を投稿しています。

本当に戦闘終結となれば、どうなるのでしょうか。

石油取引に詳しい炭化水素リサーチの柳本浩希代表取締役によると、「日本のガソリン価格も、最短で9月頃には元の水準に戻るかもしれない」といいます。

■60日間の交渉「ただ爆撃再開するだけ」警告も

ただ、このあと待ち構えているのが、最終合意に向けた60日間の交渉です。

最大の焦点は、イランの核開発を巡る落とし所。覚書では「イランが核兵器の開発・調達をしないことを確認する」という内容が盛り込まれていて、イランも応じる姿勢を見せています。

核開発につながる濃縮したウランの処理の方法については、「希釈する」つまり薄めることで合意していますが、60日間の交渉の中で、さらに協議が続く見通しです。

トランプ大統領は、「覚書の内容が60日以内に成立しなくても大丈夫だ。ただ、爆撃を再開するだけ。本当は爆撃したくないが、核兵器を彼らに渡すつもりは絶対にない」と警告しました。

予断を許さない状況は続きそうです。