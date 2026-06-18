俳優・西野七瀬（３２）が１８日、都内で行われた映画「免許返納！？」（１９日公開）の公開前夜祭に主演の舘ひろし（７６）、黒川想矢（１６）、八嶋智人（５５）らと登壇した。

作品は１９９４年に舘が主演の「免許がない！」をオマージュした作品。白いワンピースで登場した西野は、舘らとともに大歓声を受け舞台に上がった。免許返納にまつわる物語にちなみ、返納したくなるほどの恥ずかしい過去のエピソードは？との問いに西野はフリップに「免許更新」と記載。「更新に行く時に３０分の講習を受けるのは知っていたんですけど、写真を更新するのは知らなかった」と仰天告白した。

更新センターへは「本当にノーメークで、パーって行って、パーって受け取るだけだろうって行ったんです。（写真を）そのまま流れるように撮っていただき、無事に新しい免許証はもらったんですけど…。いつ新しい写真を撮り直せるのだろうと」と、モヤモヤした思いを明かした。

免許証の写真は納得のいかない様子で「ちょっと恥ずかしいです。写真はあまり人には見せたくない」と首をひねっていた。