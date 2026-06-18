「やっぱりそれはずるい」問われるのは、政治の誠実さだ

「もし庁舎建て替えの問題を避けて選挙に臨むような人がいるとしたら、私はそのやり方はずるいと思います。私が有権者だったら、そんな人には入れたくない。」

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そう率直に語るのは、元熊本市長の幸山政史氏です。

12年間にわたって熊本市政の舵を握り、植木町・城南町との合併を主導した幸山氏は、現在は一市民として、しかし市政への強い責任感を持って今の熊本市が抱える問題に対し、発信を続けています。

取材の場で、幸山氏はこう前置きしました。

「前の市長がいろいろと今の市政に口を出すのは、ある意味ご法度なのかもしれない。でも一市民として、そして12年間重責を担わせていただいたものの責任として、やはり言うべきことは言っていったほうがいいと思って、最近は発信しています。」

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1230億円――膨れ上がる事業費と「崩れつつある」有利性

熊本市庁舎の建て替え問題が今、大きな転換点を迎えています。

当初616億円+αとされていた事業費は、最大1230億円へと膨らむとされ、幸山氏は「おそらくもっと上がると思います」と見通します。

この問題の論点について、幸山氏は大きく三つを挙げます。

一つ目は財源問題です。合併推進債という有利な起債手段があり、その期限内に進めようという市の姿勢については理解を示しつつも、「環境が変わった」と強調します。

「有利であることは間違いない。でも事業費がこれだけ2倍近くになり、金利も上昇局面にある。合併推進債が有利と言われていた根拠が、かなり崩れつつあるんじゃないかと思います。」

交付税措置があるとはいえ全額ではなく、4割から5割程度の話であり、残りは自治体が自前で負担しなければならない。金利上昇分によって、これまで軽減されていた負担がほぼ消滅してしまうこともある。そうした現実を、幸山氏は静かに、しかしはっきりと指摘します。

「財政破綻はしない。でも、影響は出る」

二つ目の論点として挙げたのは、中心部のまちづくりです。

市内の一等地に、収益を生み出さない庁舎が2棟建つ計画。費用対効果の面でも、まちの活性化という観点からも、「本当に得策なのかどうか」という疑問は拭えない、と幸山氏は言います。

また、財政への影響については、こう明言します。

「夕張市のように破綻するとは思わない。この熊本市ぐらいの財政規模であれば、巨額とはいえ実行はできる。でも、ほかの事業に影響が出ることは間違いない。環境や福祉、教育、そういうところに影響が出てくることは避けられないと思っています。」

限られた財源をどう使うか、優先順位をどう決めるか。市庁舎建て替えを進めることは、将来にわたって一定の財政を固定させることを意味します。

「無尽蔵にお金が増えるわけじゃない。どこに影響が出るのかを、正面から議論しなければいけない。今、出されている財政の見通しは、私はとても甘いと思っています。」

市民が問われた機会は、一度もなかったのではないか

三つ目の論点--そして幸山氏が「一番大事」と言い切るのが、住民への問いかけの欠如です。

住民発議による住民投票条例の制定を求める声が上がりましたが、議会で否決されました。4年前の市長選・市議選では、庁舎建て替えの議論は「凍結」され、選挙の争点になりませんでした。その結果、市長選の投票率は28％、市議選は40％と、それぞれ最低を更新しました。

「住民投票も否決された。選挙でも正面から問われなかった。どこでこれだけの事業を本当に市民に問うのか？結果的にはやっていないんじゃないかと思わざるを得ません。」

住民投票の難しさについても、幸山氏は率直に認めます。

「〇か✕かにどうしてもなってしまう。でも△の部分もある。1000億はだめだけれど、500億なら、300億ならとか、そういう部分が見えてこないという問題もある。」

だからこそ、選挙での議論が重要になる。それが幸山氏の主張の軸です。

有識者会議は「隠れ蓑」にしてはならない

現在、熊本市は有識者会議を立ち上げて事業費上昇の問題を議論しようとしています。

しかし幸山氏は、そこに落とし穴があると指摘します。

「有識者会議に委ねてしまって、選挙の際の議論から逃げるような選挙になってしまってはいけない。4年前もそういう状況だったんじゃないかと思う。それを繰り返すことは、市民のほうを向いていないと言われても仕方ない。」

自らも合併の際に住民投票を経験した幸山氏は、そのとき何をしたかを振り返ります。

「合併基本計画を作って、財政的な裏付けも出して、それを見ていただいたうえで判断していただこうと懸命にやりました。今回の庁舎建て替えも、正直に出すべきですよ。変に議論を避けようとせず、行政は行政の責任、政治は政治の責任のもとに、きちんと市民に問う姿勢を示さないとだめだと思います。」

「不都合な数字」こそ、丁寧に出すべきだ

情報の出し方についても、幸山氏は強い懸念を示します。

「事業費がどんどん上がっているのに、その数字の開示にタイムラグがある。精査は必要でしょう。でも、もっと早めに、もっと詳細なことを出すべきだと思います。財政的なことも含めて、不都合な数字もきちんと出したうえで、住民に考えていただく姿勢がもっと必要なんです。」

また、合併推進債の使い道についても疑問を呈します。

「合併推進債は、合併による一体感を持たせるための制度です。そこに市庁舎建て替えを充てること自体が間違いとは言いません。でも、合併町との一体性をどう持たせるか、市全体にどういう影響を与えるか、そこの説明責任も大事なポイントだと思います。」

多選の弊害と、「居心地の良さ」という罠

現市長が3期目を迎えていることについて、幸山氏は自らの経験を重ねながら語ります。

「多選による弊害というものはやはりあると、直接間接に経験してきた。だんだん居心地が良くなるんですよ。お任せとか、どうせ変わらないという意識になっていきがちになる。」

自身が3期12年で退いたのも、そうした弊害への懸念からだったと明かします。

「継続する理由は、なんとでも言えるんです。私のときだって桜町の事業が、駅周辺の事業が、と言えなくもなかった。でも私はやはり、多選による弊害や住民の関心の低下を懸念して退かせてもらった。一定期間経ったら現職が退いて、住民がまた考えるという場が必要だと思うんです。」

「市民が私のシンクタンク」とか「聞く姿勢」とか、現市長のかつてのスローガンを振り返り、「そういうことを前面に出されていた。それがある意味、原点だったはずですから」と、幸山氏は静かに、しかし確かな重みを込めて言葉を続けます。

今度の選挙こそ、熊本市の未来を決める場にしなければならない

最後に幸山氏は、来たる選挙への強い期待を語りました。

「今度の市長選や市議選はとても大事になってくる。立候補する人たちは、正面からこの問題についてどう考えるかを明確に意思表示したうえで選挙に臨む必要がある。有権者もしっかり、市庁舎建て替え問題も含めた姿勢を問うような選挙にしていかなければならない。」

〇か✕かだけではない。1000億円をどう使うか、あるいは使わないならその財源を何に振り向けるか、そうした幅広い論点を有権者が考え、投票する選挙にしていくこと。それが今の熊本市に求められていると、幸山氏は言います。

「金額が高くても、必要なものはあるかもしれない。だったら正面から、きちんとその説明責任を果たすべきなんです。逃げてしまったらだめなんです。」

28％という前回の市長選の投票率。その数字が示すのは、市民の無関心ではなく、政治が市民のほうを向いていないことへの、静かな、しかし深い失望ではないか？そう問いかける幸山氏の言葉は、一市民としての切実さと、12年間この街を担った者としての責任感が、分かちがたく混ざり合っていました。

「二元代表制を支えているのは住民ですよ。最終的には市民に判断を仰ぐ。その姿勢がなければ、民主主義は機能しない。やっぱり市民にも考えてもらうという姿勢を、忘れちゃならんのじゃないかと思います。」

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