宝塚歌劇宙組のミュージカル・ロマン「黒蜥蜴」の新人公演が１８日、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で上演された。

２０２０年入団の第１０６期生で、７年目の鳳城（ほうじょう）のあんが新人公演初主演を務めた。１９６０年代、高度経済成長期の東京が舞台。名探偵・明智小五郎と女賊・黒蜥蜴の駆け引きと、恋模様がロマンチックに描かれる。大人の色気のある名探偵・明智小五郎（本役・桜木みなと）を魅力的に演じた鳳城は「力不足を感じていたが、先生、上級生の方々、同期。皆さんがそばにいて下さった」と涙で言葉を詰まらせた。

鳳城は、トップスターの桜木（さくらぎ）みなとから「自由に思ったままに羽ばたいた方がいい。自分らしい明智を作りなさい」と、アドバイスされたことを明かし「いい意味で記憶がないというのが正直なところ。鳳城のあんが緊張している部分もあるんですけど、その緊張が明智の緊張とリンクする部分があるなと演じながら感じていて、そこが楽しくて没頭していく感覚が自分の中にあるのがすごく印象的でした」と振り返った。

女賊・黒蜥蜴（本役・春乃さくら）を、２２年入団の１０８期生・梨恋（りれん）あやめが初ヒロインで好演。春乃からは「ハプニングはあるものだから、思い切ってやっちゃえみたいな、そのくらいのつもりで挑んでいいんだよ」とアドバイスを受けたそうで「何があっても役として生きていれば、それで大丈夫だって自分に言い聞かせながら、今日は芝居に取り組むことができました」と充実感をにじませた。

鳳城は８月１３日の東京新人公演に向けて「本日得た学びを糧に、東京に向けて進化した黒蜥蜴をお見せできるよう励んでまいりたい」と意欲を語った。