「いつ亡くなってもおかしくないです」赤ちゃんに見つかった染色体異常。死産と向き合った女性の実録コミックを心理士はどう読んだ【心理士インタビュー】
【漫画】本編を読む
「赤ちゃんに無事に生まれてきてほしい」親なら誰もが願う当たり前の幸せが、これほどまでに遠く苦しいものになるなんて。『わたしが選んだ死産の話』（桜木きぬ：著、医療法人財団順和会山王病院長 藤井知行：監修/KADOKAWA）は、著者である桜木きぬさんの死産の体験を克明に描いた実録コミックだ。
待望の第二子を授かった著者を待ち受けていたのは、おなかの赤ちゃんの染色体異常「18トリソミー」の宣告だった。18トリソミーの胎児は治療が困難な重い心疾患により、自然流産となることが多い。また、たとえ生まれても生後1週間以内に約60％が死亡し、生後1年まで生存する子どもは10％未満、とも言われている。赤ちゃんを無事に産みたい願いと、過酷な未来への不安。引き裂かれるような思いの中で、著者が選んだのは「死産」という決断だった。
※本記事には流産・死産に関する内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
――本作では死産・流産にまつわる著者の体験が克明に描かれています。このような避けがたい出来事でつらい思いを抱えた方へ、白目さんが心理士としてどうかかわっているのかを教えてください。
白目みさえさん（以下、白目）：かかわりの中でまず大切にしているのは、ご本人の心のペースに合わせることです。ご本人も周囲も、苦しみから早く抜け出したいという思いから、「早く良くならなければ」と感じていることが少なくありません。でもそれは、ときに今の心の状態を置き去りにしてしまう動きでもあります。
「もうずいぶん前のことなのに」とおっしゃる方もいますが、「それほどの出来事」だったのです。何年経っても昨日のことのように思い出してしまうほど、大きな喪失だったということです。心の傷がまだ塞がっていないのに、無理に包帯で隠して動き回らなくていい、まだ悲しんでいいし、何年経っても悲しんでいい。その前提に立ちながら、何度でもお話を伺います。
――流産は7人に1人、死産は50人に1人が経験していると言われています。物語の中でも「実はわたしも…」と過去の経験を打ち明けていた著者の知人がいました。
白目：患者様の中にも、私の知人や友人の中にも、「実は…」と打ち明けてくださる方はいらっしゃいます。悲しい出来事を抱えながら、「そう見えないように」日常を続けることは、想像以上にエネルギーが必要なことです。
私が思う「強さ」は、弱さの対極にあるものではありません。自分の中の弱さを消し去ることでもありません。傷ついたことや揺れたこと、自分の限界を思い知ったことなど、自分の中にあるありとあらゆる「弱さ」を抱えたまま生きていく姿こそが、強さなのだと思います。
カウンセリングをすればするほど、人は本当に強い存在だと感じさせられます。目を覆いたくなるような体験をし、心に傷を抱えながら、それでも日常生活を送っている人がたくさんいます。本作のきぬさんも、そのひとりだと感じました。
取材・文＝あまみん
白目みさえ（しろめ・みさえ）
臨床心理士、公認心理師、漫画家。精神科での臨床業務に従事しながら、自身の育児や仕事の体験を独自の視点で切り取った漫画を執筆。主な著書は『白目むきながら心理カウンセラーやってます』（竹書房）、『子育てしたら白目になりました』『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』（KADOKAWA）など。