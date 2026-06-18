hinceのチーク新作「ハグレイヤーチーク」発売！初心者でも叶う旬顔メイク

韓国発の人気メイクアップブランド「hince（ヒンス）」から、新作パウダーチーク「ハグレイヤーチーク」が登場します。#ぬくもりチークをコンセプトに、まるで肌そのものに血色感が宿ったような自然でやわらかな仕上がりを実現。初心者でも簡単に美しいグラデーションが作れるカラー設計や、持ち運びに便利なブラシ一体型パッケージなど、毎日のメイクがもっと楽しくなる魅力が詰まっています♡

ふんわり血色感を叶える新発想チーク

「ハグレイヤーチーク」は、湿式製法によるシフォンのような軽やかなテクスチャーが特徴です。肌にのせると粉っぽさを感じにくく、毛穴や凹凸を自然にぼかしながらなめらかに密着します。

サイズの異なる3層の微粒子パウダーが肌表面を整え、まるでフィルターをかけたような美しい仕上がりを演出。

さらに発色を絶妙に調整したカラー設計により、重ねても濃くなりすぎず、自然な血色感を簡単に作ることができます。

また、パウダーの間にエアポケットを形成する独自製法によって、軽やかな密着感と美しい発色を長時間キープ。粉飛びや乾燥感を感じにくく、快適な使い心地が続きます。

ハグレイヤーチーク



価格：1,870円（税込）

容量：2g

カラー：全7色

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全7色の豊富なカラーバリエーション

肌なじみの良いニュアンスカラーから華やかなカラーまで、気分やメイクに合わせて選べる全7色をラインアップ。どのカラーも透明感のある発色で、肌に自然になじみながら上品な印象を演出します。

・01 KNITTED（ニッティド）

やわらかく洗練されたニュートラルピンクベージュ

・02 LOVE（ラブ）

愛らしい印象を演出するライラックピンク

・03 TULLE（チュール）

華やかな血色感を与えるベリーローズ

・04 HUMMING（ハミング）

やさしく包み込むようなソフトモーヴローズ

・05 HUG（ハグ）

ぬくもりを感じるミルキーコーラル

・06 TEDDY（テディ）

落ち着いた深みのあるミュートベージュ

・07 MISTY（ミスティ）

透明感を引き立てるモーヴィッシュラベンダー

持ち運びにも便利な高品質ブラシ付き

「ハグレイヤーチーク」には、頬を包み込むような形状の“高品質ハグブラシ”を内蔵。やわらかな高級人工毛を採用し、チーク初心者でも簡単に均一な発色を叶えます。

ブラシを寝かせて使えば頬全体にふんわりと血色感をプラスでき、立てて使えば鼻先や目の下、あご先など細かなポイントメイクにも対応。

ひとつ持っているだけで、トレンド感のある立体メイクを手軽に楽しめます。

先行発売は2026年7月1日（水）よりQoo10公式ショップでスタート。7月15日（水）からはhince直営店、公式オンラインストア、LINE GIFT、ZOZOTOWNでも順次販売されます。

毎日のメイクにぬくもりをプラス

この夏登場するhinceの「ハグレイヤーチーク」は、ふんわりとした発色と使いやすさを兼ね備えた注目の新作アイテム。

毛穴をぼかしながら自然な血色感を演出し、誰でも簡単に洗練されたチークメイクを楽しめます。全7色の豊富なカラー展開と持ち運びに便利なブラシ付きデザインも魅力。

自分らしいぬくもりカラーを見つけて、毎日のメイクをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♪