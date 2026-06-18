永瀬廉の演技が光っていたと思う「出演作」ランキング！ 『信長のシェフ』を超える1位は？
King & Princeのメンバーとして活躍する永瀬廉さんは、個人ではさまざまなドラマや映画に出演しています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。この記事では「永瀬廉の演技が光っていたと思う出演作」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、2013年に放送された『信長のシェフ』（テレビ朝日系）です。同名漫画を原作としたドラマで、Kis-My-Ft2の玉森裕太さんが主演を担当。永瀬さんは、史実上の人物として有名な森蘭丸を演じました。
初めての本格的な映像作品ながら、強い意志を貫く蘭丸を熱演。出演回数は多くありませんでしたが、蘭丸という人気が高い人物を真っすぐに表現しました。その後、2022年には主演ドラマで織田信長を演じることになり、大出世したと話題を集めています。
回答者からは、「難しい作品の中でも自然な立ち居振る舞いができていて、落ち着いた雰囲気や表情の演技でしっかり存在感を残していた」（20代男性／愛知県）、「この作品で演技力が高いと感じました」（50代女性／神奈川県）、「原作を見たうえで、ハマり役だと感じた」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、2026年に放送した日曜劇場『リブート』（TBS系）でした。鈴木亮平さんが主演を務めたドラマで、永瀬さんは重要な役となる冬橋航を担当しました。
冬橋は、子どもを支援するNPO法人の職員を務めながら、裏組織の実行役を担う2面性があるキャラクター。永瀬さんが演じてこなかったダークな悪役キャラクターながら、最終回まで熱くクールに冬橋を演じました。存在感のある演技を最後まで見せ、ドラマをヒットさせた立役者の1人となっています。
回答者からは、「少しイカつめな役が似合っていた」（30代女性／神奈川県）、「感情の揺れや繊細な表情の変化が自然で、これまでのイメージとは違う大人っぽい演技に引き込まれた」（20代女性／福井県）、「悪い役柄もできるんだなと、またひとつ演技の幅が広がったと思った」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。この記事では「永瀬廉の演技が光っていたと思う出演作」ランキングの結果を紹介します。
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2位：『信長のシェフ』（森蘭丸）／43票
2位に選ばれたのは、2013年に放送された『信長のシェフ』（テレビ朝日系）です。同名漫画を原作としたドラマで、Kis-My-Ft2の玉森裕太さんが主演を担当。永瀬さんは、史実上の人物として有名な森蘭丸を演じました。
回答者からは、「難しい作品の中でも自然な立ち居振る舞いができていて、落ち着いた雰囲気や表情の演技でしっかり存在感を残していた」（20代男性／愛知県）、「この作品で演技力が高いと感じました」（50代女性／神奈川県）、「原作を見たうえで、ハマり役だと感じた」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：『リブート』（冬橋航）／63票
1位に選ばれたのは、2026年に放送した日曜劇場『リブート』（TBS系）でした。鈴木亮平さんが主演を務めたドラマで、永瀬さんは重要な役となる冬橋航を担当しました。
冬橋は、子どもを支援するNPO法人の職員を務めながら、裏組織の実行役を担う2面性があるキャラクター。永瀬さんが演じてこなかったダークな悪役キャラクターながら、最終回まで熱くクールに冬橋を演じました。存在感のある演技を最後まで見せ、ドラマをヒットさせた立役者の1人となっています。
回答者からは、「少しイカつめな役が似合っていた」（30代女性／神奈川県）、「感情の揺れや繊細な表情の変化が自然で、これまでのイメージとは違う大人っぽい演技に引き込まれた」（20代女性／福井県）、「悪い役柄もできるんだなと、またひとつ演技の幅が広がったと思った」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)