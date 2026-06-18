ホンダ、『プレリュード』特別仕様車発売へ 専用カラー採用の特別なモデル 630.63万円
Honda（ホンダ）は18日、スペシャリティスポーツモデル『PRELUDE（プレリュード）』に特別仕様車「2027 Limited Edition（リミテッドエディション）」を設定し、8月20日に発売。これに先立ち同日、公式サイトで公開し、全国のHonda Carsで受注を開始した。
【写真多数】が上質な大人の世界観を演出する特別なモデル…ホンダ『プレリュード』特別仕様車の内外装全部見せ
2025年9月に発売した『プレリュード』は、ワイド＆ローでダイナミックかつ伸びやかなプロポーションや、e:HEVの新たな制御技術「Honda S+ Shift（エスプラスシフト）」、さまざまな荷物が積載可能で開口部が広く使い勝手の良い荷室など、五感を刺激するダイナミクスと使い勝手を高い次元で両立している点が、多くのユーザーから支持を集めている。
「2027 Limited Edition」は、エクステリアに艶やかさと深みを追求した専用カラーのプレミアムクリスタルガーネット・メタリックを、インテリアにはボルドーとブラックのコンビシートを採用し、外装と内装の深紅の組み合わせが上質な大人の世界観を演出する特別なモデルとなっている。
■「2027 Limited Edition」の主な特長
▼エクステリアデザイン
専用エクステリアカラー：プレミアムクリスタルガーネット・メタリック
フロントアッパーグリルモール：ボディーカラー同色
フロント／リアバンパーアクセントカラー：レッド
アルミホイール：切削ブラッククリア
ブレーキキャリパー：レッド
▼インテリアデザイン
ボルドー加飾（助手席側ミドルライニング、PRELUDE刺繍ロゴ、アームレスト付きコンソール、ドアアームレストパッド）
ステアリングホイールステッチ：レッド
運転席／助手席コンビシート（本革×プライムスムース）：ボルドー×ブラック
■全国メーカー希望小売価格
2027 Limited Edition：630万6300円
【写真多数】が上質な大人の世界観を演出する特別なモデル…ホンダ『プレリュード』特別仕様車の内外装全部見せ
2025年9月に発売した『プレリュード』は、ワイド＆ローでダイナミックかつ伸びやかなプロポーションや、e:HEVの新たな制御技術「Honda S+ Shift（エスプラスシフト）」、さまざまな荷物が積載可能で開口部が広く使い勝手の良い荷室など、五感を刺激するダイナミクスと使い勝手を高い次元で両立している点が、多くのユーザーから支持を集めている。
■「2027 Limited Edition」の主な特長
▼エクステリアデザイン
専用エクステリアカラー：プレミアムクリスタルガーネット・メタリック
フロントアッパーグリルモール：ボディーカラー同色
フロント／リアバンパーアクセントカラー：レッド
アルミホイール：切削ブラッククリア
ブレーキキャリパー：レッド
▼インテリアデザイン
ボルドー加飾（助手席側ミドルライニング、PRELUDE刺繍ロゴ、アームレスト付きコンソール、ドアアームレストパッド）
ステアリングホイールステッチ：レッド
運転席／助手席コンビシート（本革×プライムスムース）：ボルドー×ブラック
■全国メーカー希望小売価格
2027 Limited Edition：630万6300円