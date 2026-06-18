開幕まで約2週間に迫った夏の高校野球熊本大会です。18日、組み合わせ抽選会が行われました。



■溝江翔平アナウンサー「まもなく夏の大会の組み合わせが決まります。それぞれのチームのキャプテンは少し緊張している表情です」



18日に行われた夏の高校野球熊本大会の抽選会。



今年は連合3チームを含む59校54チームが出場します。





抽選会では熊本工業や九州学院などシード校8校から、それぞれのチームのキャプテンがくじを引きました。108回目の熊本の夏。今年はどんな戦いが繰り広げられるのでしょうか？

今年のセンバツに出場した第1シードの熊本工業は、鹿本と水俣の勝者と対戦します。



第6シードのルーテル学院は、八代東と人吉のどちらかと戦います。

Aパートのもう一つのブロックでは、去年2025年の秋ベスト4の岱志がこのブロックに入っています。



また、去年準優勝だった有明は、阿蘇中央もしくは千原台との初戦です。



春の3つの大会のうち2大会で優勝した第2シードの九州学院がBパートに入りました。



鎮西と学園大付属は、直線距離でおよそ1キロのご近所マッチ。そのほか専大熊本や熊本高校などが入りました。

熊本商業と大津が対戦し、その勝者が連覇を狙う東海大星翔と戦います。



濟々黌は菊池との初戦。



このブロックは、文徳、熊本国府、秀岳館と、甲子園経験がある高校が集まりました。



そして、開会式で選手宣誓を行う選手も決まりました。



小国高校の本田章裕キャプテンです。



■本田キャプテン「最後の夏にかける思いというのを素直な気持ちを言葉にして言葉にしたい。僕たちは結構部員が少ない中でやってきたので、みんなの意思をくみ取りながら全員で考えたい」

夏の高校野球熊本大会は7月4日に開会式が行われ、翌5日から試合が行われます。



球児たちの思いがぶつかり合う熱い戦いに今年も目が離せません。