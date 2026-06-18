フジテレビの音楽番組「ＳＴＡＲ」が１８日、放送され、「青春ド真ん中！ドラマ主題歌ＢＥＳＴ１３」（１９９６〜２００７年ドラマ対象）と題した番組オリジナルのランキングを発表。９位には、「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（２００７年）の主題歌「ＰＥＡＣＨ」（大塚愛）が入り、ドラマ映像も紹介された。

当時１８歳だった堀北真希さんが、男子になりすまして短髪＆男装で男子校に転入した芦屋瑞稀を演じており、男子の制服姿で佐野（小栗旬）におんぶされる映像も流れた。堀北さんは２０１５年５月に俳優・山本耕史と結婚し、１７年３月に芸能界引退を表明。２児のママとなっている。

番組を見ていた視聴者からは「堀北真希さんカワイイ！！」「可愛すぎますね」「堀北真希が可愛すぎて母と大騒ぎしてる」「やっぱ堀北真希神やわ」「まじ可愛い」「可愛いなマジで」「イケパラの堀北真希が見えて涙止まらない」「やっぱり堀北真希はかわいい…」「堀北真希の男装は神がかってたな」「フトゥクシ過ぎて、、、」「伝説の俳優堀北真希！」「伝説ですね〜！」などＳＮＳ上に書き込みが相次いでいる。