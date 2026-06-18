堺雅人主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ 第２シーズン」が、７月２６日にスタートすることが発表された。新ビジュアルも発表され、砂漠砂丘をバックに乃木憂助（堺雅人）、野崎守（阿部寛）、柚木薫（二階堂ふみ）、黒須駿（松坂桃李）らが並んでおり、新キャストとして女優宮下今日子、タイで活躍中のＯＨＭの２人が発表された。

一方で左側には新庄浩太郎（竜星涼）の姿も。小顔の１８３ｃｍに細身の黒スーツ。相変わらず格好良すぎるイケメンだが…。

野崎守の後輩の公安刑事で、尾行が下手で２回失態を繰り返していたが、第１期作の最終回、テロ組織テントに協力するモニターだったことが判明。日本警察に逮捕されたノゴーン・ベキ（役所広司）らの脱走を手引きした後に、国外逃亡したとみられる。

一応…ベキらテント幹部は乃木に撃たれて落命したとされており、ノコル（二宮和也）が率いる組織テントは負の遺産を清算して合法的な表の組織として存続することになったはず。このため世界中に潜んでいたテントのモニターもお役御免となり、逆に別班、公安に追われる立場となった新庄に、活躍の場はなさそう。続投出演が非常に謎な人物となっている。

ただし、第１期作最終回、ベキの墓を建てたいというノコルに乃木が言った「皇天親無く 惟徳を是輔く」「花を手向けるのはまだ先にするよ」の言葉から、ベキらの生存説もある。

新庄の続投出演＝テントのベキ体制存続の伏線との見方も出ている。