本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/18（木）



EUR/USD

1.1500（134.8億ユーロ）

1.1510（11億ユーロ）

1.1525（6.90億ユーロ）

1.1550（24億ユーロ）

1.1570（7.17億ユーロ）

1.1575（10億ユーロ）

1.1595（8.46億ユーロ）

1.1600（16億ユーロ）

1.1605（7.27億ユーロ）

1.1615（11億ユーロ）

1.1625（8.69億ユーロ）

1.1630（12億ユーロ）

1.1640（41億ユーロ）

1.1645（8.80億ユーロ）

1.1650（30億ユーロ）

1.1655（15億ユーロ）

1.1665（6.74億ユーロ）

1.1700（17億ユーロ）



USD/JPY

158.00（17億ドル）

159.00（9.80億ドル）

159.50（5.63億ドル）

159.90（5.49億ドル）

160.00（17.2億ドル）

160.10（5.53億ドル）

160.50（14.9億ドル）

161.00（18.9億ドル）



GBP/USD

1.3250（5.50億ポンド）

1.3400（6.98億ポンド）

1.3525（9.66億ポンド）

1.3630（9.42億ポンド）



ユーロドルは1.1500に134.8億ユーロと特大級の設定が観測されている。1.1510、1.1525、1.1550などにも中規模・大規模設定が集中しており、強いマグネット効果が想定される。1.1575、1.1600、1.1615にも大規模設定が観測されている。一方、1.14台には目立った設定はみられていない。

ドル円は160.50に14.9億ドルのピンポイント設定が観測されている。160.00、161.00など節目水準にも大規模設定がみられる。

ポンドドルは1.3250と1.3400に中規模設定が観測されている。

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