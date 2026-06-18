ひろゆき総合プロデュースの新フェス「UP-T presents HERO SONIC 2026」が、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、横浜赤レンガパークで開催。

豪華出演者の中から、アイドルグループ「フルコース」の中川心さん、阿部菜々実さん、鈴木遥夏さんに意気込みや楽しみにしていることをお聞きしました！

【フルコース】

TWIN PLANET×HEROINESの新アイドルグループとして、2026年2月にデビューした7人組ユニット。”完成させるのは、貴方。”をキャッチフレーズにメンバーとファンが一緒に最高の「フルコース」を完成させる”参加型”アイドルグループ。

中川心さん

阿部菜々実さん

鈴木遥夏さん

今年2月に結成、話題沸騰のグループ「フルコース」

−−今年2月に結成され、今、SNSでも大きな話題となっている「フルコース」の皆さんですが、反響をどう感じられていますか？

中川 まだそんなに自覚は無いのですが、SNSなどでコメントをいただけることが嬉しいです。

阿部 先日、特典会に来た方が「TikTokでフルコースの音源が流れて来て、気になったから来たよ！」と言ってくださって。これまでのアイドル人生でそういうことが無かったので新鮮で嬉しくて。そうやって少しずつ私たちのことを知ってくれる方が増えたら嬉しいです。

鈴木 日に日にコールが大きくなってきていて、ファンの皆さんが一生懸命声を出してくださっているのがすごく伝わります。それがライブでの大きなモチベーションになっているので、私も全力で応えていきたいです。

−−メンバー同士はすっかり打ち解けましたか？

鈴木 めっちゃ仲良いです！

中川 みんなでご飯に行ったり、待ち時間に「人狼」をしたり。

鈴木 実はこの3人が極度の人見知りで。オーディションで参加してくれた4人のおかげで一気に仲良くなりました。3人ともMBTIが全員Iなので、Eの水上凜巳花と小葉こなに助けられていますね。

−−アイドルとしてのキャリアもそれぞれ違ったりしますよね。

鈴木 金城まきちゃんが最年少なのですが、もちろんタメ語で話して欲しいし、“ちゃん付け”で呼んでほしいんですけど、いまだに「ハルルンさん」と呼ばれています。でも、まだ全然良くて…（阿部を見て）「阿部さん」なんですよ（笑）。

中川 「阿部さん」は一番やばい（笑）。私、「ここちゃん」だよ！

鈴木 いや！全然、「こころさん」です。

中川 本当に！「ここちゃんって呼んでね」と言い続けて、最近たまに言ってくれるようになりました。

阿部 いつか全員ちゃん付けで呼んでもらえたら嬉しいですね。

−−ライブでは会場全体を巻き込むような一体感がありますが、パフォーマンス中に特に意識していることはありますか？

中川 “レス”（ファンサービス）って、された方は「これって自分かな？」と分からなくなる時ってあると思うんです。みんな「俺？」「私？」という表情をするので、「うんうん！」って目を合わせてうなずく様にしています。そうするとさらにライブで通じ合えている感じがするので、分かりやすくレスをすることって大事なのかなと思います。

阿部 私はレスというものが元々苦手なタイプなんですけど、フルコースの曲って、レスのチャンスがめちゃくちゃあるんですよね。なので、みんなを見習って私もたくさんできる様に頑張っています。あと、フルコースの楽曲には色々な曲調があるので、その曲を“演じる”じゃないですけれど、ちゃんと自分が入り込んで、お客さんを曲の世界観に巻き込むということを意識しています。

鈴木 私はすごく視力が良くて、中学生からずっと2.0なので、それを活かしたいなと思っています。最後列にいる方の顔もしっかり見えるんですよ。なので、しっかり全員のお客さんと目を合わせていきたいと思います。一番後ろでも見つけます！

「飽きさせません！」曲のギャップと全力パフォーマンスを楽しんで

−−『UP-T presents HERO SONIC 2026』は、アイドル・ネットカルチャー・フードなど様々なカルチャーが混ざり合うフェスですが、出演が決まった時の印象はいかがでしたか？

鈴木 総合プロデュースがひろゆきさんということで、あのひろゆきさん？！って確認しました（笑）。

中川 フルコースは食べること好きなメンバーが多くて、みんなでも一緒にご飯に行ったりとか、遠征の時もご飯を楽しみにしているので、どんなフードがあるんだろうって楽しみになりました。

鈴木 かき氷とか食べたい！

中川 ななみんは、いつも焼きそば食べてるよね。

阿部 屋台で焼きそばあったら絶対食べます。

中川 私はお肉系、チキンとかフランクフルトとか好きです。

鈴木 最高。

−−大型フェスならではの楽しさや、普段の単独ライブとの違いについて感じることはありますか？

中川 会場が大きいとステージも大きいことが多いので、常に走り回っている感じが楽しいです。「めっちゃ踊れる！！」と思ってテンションが上がります。

阿部 色々なアイドルさんが出演されるということで、フルコースのことを知らない方がたくさん来てくれると思うんです。「初めて見る」とか「名前だけ知っている」という方も多いと思うので、良い意味でちょっと緊張感があります。そこがフェスの楽しさの一つです。

−−フルコースとして、どう会場を沸かせたいですか？

中川 可愛い曲もあれば、カッコいい曲、メッセージ性が強い曲もあって、それぞれの曲に合わせて全力のパフォーマンスをしています。なので、どんなセットリストでも飽きさせません！

阿部 曲それぞれにギャップがありますし、メンバーも得意分野が違うので見ていて飽きないグループだと思います。声も皆んな個性があるので、一度見てくださったらきっと推しが見つかるのでは無いかと思います。頑張って、皆さんを好きにさせたいなと思います。

鈴木 フルコースの衣装って黒と金のデザインになっているのですが、今多くのアイドルさんがふわふわ系やメンカラデザインの衣装なので、すごく目立つなと思います。衣装でも覚えて欲しいですし、衣装に負けないパフォーマンスをしたいですね。

−−会場が野外となりますが、皆さんがしている日焼け対策ってありますか？

中川 家に鎮静パック、ビタミンCのパックを常備するようにしています。あとは冷えピタを貼って冷やしたり。

阿部 かなり日に焼けたかも…と思った日は冷たいシャワーをバーっと浴びています。あとは、ライブやイベント以外は外に出ない！これに限ります。

鈴木 私はアウトドアが大好きなので出かけないことは無理なので、去年1万5千円の日傘を買いました。3週間くらい悩んだのですが思い切って買って、安い日傘と比べてみたら、本当に涼しさが違うので感動しました。

ひろゆきと討論したら勝てそうなテーマは？！

−−“論破王”と言われることもあるひろゆきさんですが、討論するとしたら、どんなテーマで勝負してみたいですか？

鈴木 勝てそうなテーマあるかな？

中川 勝てそうなテーマ…。

阿部 勝てそうなの…。

中川 ひろゆきさんが不利なテーマを考えよう！「アイドル全員坊主にした方がいいか・しない方がいいか」とか？ そしたらさ「しない方がいい」を取れば勝てるんじゃない？

鈴木 確かに。

−−そのテーマでひろゆきさんが勝ったらビックリですね。

鈴木 そしたら坊主にした方がいいね（笑）。

中川 そしたら坊主にしよう（笑）。

−−メンバーの中で一番議論が得意な方っていますか？

中川 メンバーと議論はしたことないのですが、私って多分淡々としている方で、他のメンバーが感情豊かだから、メンバーの中ではできる方かもしれない？

阿部 感情より論理派みたいなね。

中川 効率がいい方が好きなので。

−−逆に一番苦手そうなのは誰ですか？

中川 （小葉）こなか、（金城）まきか。

鈴木 こなは最初に「こうじゃない」という意見があるとしても、「でもこれをこうしたらこうなると思う」と返されたら、「確かに」となっちゃいそう。本当に優しい子なので、騙されないか不安になるんです。

阿部 でも頭はいいからね。

鈴木 そうそう、頭がいい。勉強系の討論だったらこなが強い気がします。

中川 うちらが後ろから、「負けないで！」って励ませばいいんだね。

−−ひろゆきさんへ「これだけは言っておきたい！」ということがあれば教えてください。

中川 相手に嫌な思いをさせずに自分の意見を言う方法を知りたいです。アイドルをしているとたくさんの大人のひとと対峙していかないといけない時があるので。私も大人なんですけれど（笑）。

鈴木 伝え方って本当に難しいですよね。ひろゆきさんって色々なことを考えた上で話していると思うので、学びたいです。

−−最後に意気込みをお願いします！

中川 今回の『UP-T presents HERO SONIC 2026』が記念すべき第1回ということで、1回目ってとても大事だと思うので、一生懸命盛り上げられるよう頑張ります。

阿部 フルコースとしても初めての夏なので、このフェスを含めて、フルコースがどんどん上に行けるように頑張りたいなと思いますし、初めての皆さんも一緒に楽しめたら嬉しいです。

鈴木 ワンマンライブが終わった後の出演ということで、より一層成長したフルコースを皆さんにお届けできるように頑張ります。今のフルコースよりも曲が増えて、セトリももっと充実していくと思うので楽しみにしていてください。

【開催概要】

・イベント名：UP-T presents HERO SONIC 2026

・日程：2026年6月27日（土）・28日（日）

・会場：横浜赤レンガパーク（神奈川県横浜市）

・総合プロデューサー：ひろゆき

・主催：HERO SONIC 2026 実行委員会

・公式Ｘ：https://x.com/herosonic2026 [リンク]

撮影：周二郎