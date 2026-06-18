米津玄師、2026 NHKサッカーテーマ「烏」のMV公開！表からは見えない時間の蓄積を可視化

米津玄師の「烏」（2026 NHKサッカーテーマ）のMVが公開となった。

■MVの舞台は巨大な船を生み出す造船所

「烏」は、米津自身が長年愛してきたサッカーを題材に書き下ろした楽曲。「勝つ」という目標を共有する集団のなかにいながらも、一人ひとりが独立した個人でいられること。その在り方を肯定し、競争という構造のなかにそっと“すきま風”を吹かせられたらという気持ちで作られた。

タイトルの「烏」は、日本代表のエンブレムをモチーフにしながらも、米津自身にとって身近にいる“気安い存在”としてのカラスのイメージが重ねられている。

今作のMVは、巨大な船を生み出す造船所を舞台に、物体の“断面”を通して、表からは見えない時間の蓄積を可視化していく映像作品に。

船は、ある日突然完成するわけではなく、見えない場所で無数の工程と時間が積み重なって、ようやくひとつの形になる。それは人も同じ。うまくいっているように見えるものほど、内側では静かに崩れながら何度も作り直されている。その断面は、誰にも気づかれない場所で積み重ねてきた努力の構造そのものを映し出す。

描かれるのは、そこに至るまでの“見えなかった時間”。「烏」が歌う、構造の内側にある個人の在り方と静かに響き合う映像となっている。監督は山田智和が務めた。

「烏」は、6月15日に配信リリースされると、各配信サイトのデイリーランキングで50冠を獲得。同日に行われた日本対オランダ戦のNHK中継内でもオンエアされ、劇的な一戦に寄り添った。

■リリース情報

2026.06.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「烏」

■関連リンク

「烏」特設サイト

https://reissuerecords.net/Karasu/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/