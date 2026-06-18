本日の【上場来高値更新】 イビデン、スクリンなど60銘柄
本日の日経平均株価は、米半導体株高や中東情勢の緊張緩和でリスク選好の買いが継続し、前日比1151円高の7万1053円と大幅に6日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は60社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、積極的なIR活動に対する特集記事なども材料視されたイビデン <4062> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣ需要拡大でＳＭＢＣ日興証券が投資評価「１」に引き上げた村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、JPモルガン証券が目標株価を1万1500円→1万8000円に引き上げたＳＣＲＥＥＮホールディングス <7735> [東証Ｐ]など。そのほか、エスペック <6859> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3186> ネクステージ 東Ｐ 小売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5367> ニッカトー 東Ｓ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6265> コンバム 東Ｓ 機械
<6266> タツモ 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<7186> 横浜ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7875> 竹田ｉＰ 東Ｓ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8697> 日本取引所 東Ｐ その他金融業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、積極的なIR活動に対する特集記事なども材料視されたイビデン <4062> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣ需要拡大でＳＭＢＣ日興証券が投資評価「１」に引き上げた村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、JPモルガン証券が目標株価を1万1500円→1万8000円に引き上げたＳＣＲＥＥＮホールディングス <7735> [東証Ｐ]など。そのほか、エスペック <6859> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3186> ネクステージ 東Ｐ 小売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5367> ニッカトー 東Ｓ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6265> コンバム 東Ｓ 機械
<6266> タツモ 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<7186> 横浜ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7875> 竹田ｉＰ 東Ｓ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8697> 日本取引所 東Ｐ その他金融業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
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