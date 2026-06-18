週末は日本もメキシコも雨で気温低下。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■19日は東京で真夏日復活か 西から天気は下り坂

19日（金）は北日本や東日本は日差しが届く所が多く、関東も梅雨の晴れ間となりそうです。大気の不安定な状態が続くため、にわか雨や雷雨にお気をつけください。日差しの力で気温が上がり、東京都心の最高気温は31℃と、18日ぶりに真夏日が復活する予想です。名古屋も33℃まで上がり、蒸し暑くなりそうです。西日本は天気下り坂で、九州は朝から本降りの雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降る時間もありそうです。夜は四国や中国地方でも雨の降り出す所があるので、お出かけの際は雨具をお持ちください。

■週末は広く雨 気温が下がり“梅雨寒”

20日（土）は低気圧が日本海を進む予想で、西日本や東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。九州や中国地方では警報級の大雨となる恐れもあるため、最新の情報にご注意ください。21日（日）は東北にも雨の範囲が広がり、関東でも雨脚が強まる時間があるでしょう。北東から冷たい空気が流れ込む影響で、東京都心の最高気温は22℃と、昼間もヒンヤリと感じられそうです。日本時間21日（日）は、「サッカーFIFAワールドカップ2026」日本代表のグループステージ第2戦、チュニジア戦が行われますが、偶然にも現地メキシコの会場も同じような天候となりそうです。

■W杯第2戦 現地メキシコのモンテレイも雨で気温低下か

日本代表のグループステージ第2戦チュニジア戦は、メキシコのモンテレイの東にあるエスタディオ・モンテレイスタジアムで行われます。空調付きの全天候型スタジアムとは違い、ピッチの部分には屋根のない屋外スタジアムのため、暑さや雨といった気象条件も気になるところです。

現地時間では20日（土）の午後10時から試合開始となりますが、日本気象協会 tenki.jpによると、20日（土）のモンテレイの天気は雨。最高気温は28℃、最低気温は23℃の予想です。

この時期のモンテレイは、晴れると35℃くらいの暑さになる日が多いため、例年に比べても気温は大幅に低い予想です。夜の試合だということを考慮すると、試合中も25℃未満の時間が長いことが考えられるでしょう。また、前日の19日は34℃まで上がる予想なので気温の変化も大きくなりそうです。気象条件としては、あまり試合向きとはいえない天候ですが、体調に気をつけながら第2戦も頑張ってほしいですね！

気象予報士 澤麻美