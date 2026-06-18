ミズノが公開

バレーボールネーションズリーグ女子の第2週がフィリピンで開催されている。日本は17日にセルビアをフルセットの激闘で制し、開幕から無傷の5連勝。そんな中、日本代表のオフィシャルサプライヤーであるミズノ社が公開した5選手の“ワチャワチャ”動画が「かわいいの大渋滞」と好評だ。

キャプテン石川真佑、和田由紀子、佐藤淑乃、関菜々巳、北窓絢音の5人が登場した動画。全員がミズノ社の応援Tシャツを着用している。背中には代表メンバーのサインが入っており、佐藤、和田の背中を他の選手が指差ししながら確認。その後は5人揃ってカメラに向かって「イェーイ！」と笑顔を見せた。楽しそうに笑い合い、最後は「応援Tシャツを着て 想いをつなごう！」と声を揃えた。

ミズノ社のバレーボール公式インスタグラムが「#バレーボール女子日本代表 応援Tシャツで想いをつなごう 今度こそ、頂点へ。いこう、女子日本代表。つなごう、次へ」と記して映像を公開。ファンからは「かわいいの大渋滞」「なにこれなにこれ こういうの好き」「人気面子全員集合」「仲がいいチーム」「かわいいお嬢様が揃いましたね」「皆んな美人」などと賛辞の声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）