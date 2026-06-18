「これは凄いデザインだな…」プロ野球の“異色ユニ”に仰天 普段と印象一変「即完売しそう」
大手スポーツメーカー「NIKE」は18日、ジョーダンブランドとプロ野球・巨人とのコラボユニホームを発表した。同ブランドとしては初となるプロ野球とのコラボに、ネット上のファンからは「センス良すぎるわ」「即完売しそう」といった声があがっている。
同ブランドはマイケル・ジョーダンのレガシーを継承し、バスケにルーツを持ちながらも、これまでスポーツの枠を超えて、ストリートカルチャーやファッションを横断しながら、様々な試みを行ってきた。
今回発表されたユニホームでは、巨人が長年大切にしてきた花文字に加え、ブランドの象徴であるシカゴレッドを採用。デザインの核となるバンダナ柄のコンセプトには、東京を拠点とするブランド「NOMARHYTHM TEXTILE」によるテキスタイルデザインを取り入れ、「一人ひとりが自分らしく咲くことの大切さ」をテーマとしているという。
巨人は、7月31日〜8月2日のDeNA三連戦（東京ドーム）で、同ユニホームを着用予定。また女子チームは、8月29日の「女子野球Gタウン杯」で同ユニホームを着用する。斬新なデザインに、SNS上のサポーターも驚きの声をあげている。
「楽しみなコラボですね早く欲しいです」
「Jordanコラボまじ気になる キャップとか絶対即完売しそう」
「JORDAN BRANDコラボきたか センス良すぎるわ」
「柄物だいすきだから買おうかな」
「ジョーダンとコラボって… 最高かっ」
「やっとユニ買う時が来たか こういう奇抜なの好きよ」
「今までにないユニホームでいいと思います」
「読賣らしからぬユニだな ユニ以外のアパレルはかっこいい」
「これは凄いデザインだな…笑 似合う人と似合わない人の差が激しそう」
ユニホームのほか、Tシャツやパーカーなど日常使いしやすいアイテムも展開予定。同グッズは7月17日からNike.comをはじめ取り扱い各店にて発売されるほか、東京ドームの公式グッズショップ「GIANTS STORE」でも、7月30日から販売される。
（THE ANSWER編集部）