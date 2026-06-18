大手スポーツメーカー「NIKE」は18日、ジョーダンブランドとプロ野球・巨人とのコラボユニホームを発表した。同ブランドとしては初となるプロ野球とのコラボに、ネット上のファンからは「センス良すぎるわ」「即完売しそう」といった声があがっている。

同ブランドはマイケル・ジョーダンのレガシーを継承し、バスケにルーツを持ちながらも、これまでスポーツの枠を超えて、ストリートカルチャーやファッションを横断しながら、様々な試みを行ってきた。

今回発表されたユニホームでは、巨人が長年大切にしてきた花文字に加え、ブランドの象徴であるシカゴレッドを採用。デザインの核となるバンダナ柄のコンセプトには、東京を拠点とするブランド「NOMARHYTHM TEXTILE」によるテキスタイルデザインを取り入れ、「一人ひとりが自分らしく咲くことの大切さ」をテーマとしているという。

巨人は、7月31日〜8月2日のDeNA三連戦（東京ドーム）で、同ユニホームを着用予定。また女子チームは、8月29日の「女子野球Gタウン杯」で同ユニホームを着用する。斬新なデザインに、SNS上のサポーターも驚きの声をあげている。

「楽しみなコラボですね早く欲しいです」

「Jordanコラボまじ気になる キャップとか絶対即完売しそう」

「JORDAN BRANDコラボきたか センス良すぎるわ」

「柄物だいすきだから買おうかな」

「ジョーダンとコラボって… 最高かっ」

「やっとユニ買う時が来たか こういう奇抜なの好きよ」

「今までにないユニホームでいいと思います」

「読賣らしからぬユニだな ユニ以外のアパレルはかっこいい」

「これは凄いデザインだな…笑 似合う人と似合わない人の差が激しそう」

ユニホームのほか、Tシャツやパーカーなど日常使いしやすいアイテムも展開予定。同グッズは7月17日からNike.comをはじめ取り扱い各店にて発売されるほか、東京ドームの公式グッズショップ「GIANTS STORE」でも、7月30日から販売される。



（THE ANSWER編集部）