『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の最新予告が到着
トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の最新予告が公開となった。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の最新予告が公開
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人の MJや親友のネッドら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。
この度公開となった映像は、宿敵スコーピオンとの激しい戦闘の最中、自身に起きた変化にスパイダーマンが戸惑う場面から始まる。ウェブ・シューターを装着すると、拒絶反応を起こしたピーターの手首からクモの糸が現れる……。この状況を理解するためにブルース・バナー博士の元へ訪れ、DNA変異について助言を求めるが、果たしてピーターの身体に何が起きているのか？
さらに、人から人へ乗り移る姿の見えない未知の敵が登場。ニューヨークが危機に陥り街が混沌と化す中、見えない敵が一般市民に憑依し、忘れられたはずのピーターの過去について言及する意味深なシーンも――敵はいったい何者なのか？ さらにブルース・バナー博士がハルクに変身し、スパイダーマンと戦う迫力あるアクションシーンも描かれているが、ハルクの暴走は見えない敵の仕業なのか？ 敵の狙いは何なのか？ かつてない最大の危機がスパイダーマンに迫る中で、「大いなる力」が覚醒する瞬間、そして赤い装束に身を包んだ集団と戦うスパイダーマンの姿と新たなウェブアクションシーンに期待が高まる。
■ストーリー
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まる中、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。「親愛なる隣人」に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた─。
■出演者
ピーター・パーカー／スパイダーマン：トム・ホランド
MJ：ゼンデイヤ
ネッド・リーズ：ジェイコブ・バタロン
ジーン・グレイ：セイディー・シンク
ウィリアム・メッツガー：トラメル・ティルマン
フランク・キャッスル／パニッシャー：ジョン・バーンサル
マック・ガーガン／スコーピオン：マイケル・マンド
ブルース・バナー／ハルク：マーク・ラファロ
■スタッフ
監督：デスティン・ダニエル・クレットン
脚本：クリス・マッケナ、エリック・ソマーズ（スタン・リー＆スティーヴ・ディッコのマーベル・コミックに基づく）
製作：ケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカル、アヴィ・アラド、レイチェル・オコナー
エグゼクティヴ・プロデューサー：ルイス・デスポジート、デヴィッド・ケイン
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『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の最新予告が公開
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人の MJや親友のネッドら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。
さらに、人から人へ乗り移る姿の見えない未知の敵が登場。ニューヨークが危機に陥り街が混沌と化す中、見えない敵が一般市民に憑依し、忘れられたはずのピーターの過去について言及する意味深なシーンも――敵はいったい何者なのか？ さらにブルース・バナー博士がハルクに変身し、スパイダーマンと戦う迫力あるアクションシーンも描かれているが、ハルクの暴走は見えない敵の仕業なのか？ 敵の狙いは何なのか？ かつてない最大の危機がスパイダーマンに迫る中で、「大いなる力」が覚醒する瞬間、そして赤い装束に身を包んだ集団と戦うスパイダーマンの姿と新たなウェブアクションシーンに期待が高まる。
■ストーリー
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まる中、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。「親愛なる隣人」に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた─。
■出演者
ピーター・パーカー／スパイダーマン：トム・ホランド
MJ：ゼンデイヤ
ネッド・リーズ：ジェイコブ・バタロン
ジーン・グレイ：セイディー・シンク
ウィリアム・メッツガー：トラメル・ティルマン
フランク・キャッスル／パニッシャー：ジョン・バーンサル
マック・ガーガン／スコーピオン：マイケル・マンド
ブルース・バナー／ハルク：マーク・ラファロ
■スタッフ
監督：デスティン・ダニエル・クレットン
脚本：クリス・マッケナ、エリック・ソマーズ（スタン・リー＆スティーヴ・ディッコのマーベル・コミックに基づく）
製作：ケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカル、アヴィ・アラド、レイチェル・オコナー
エグゼクティヴ・プロデューサー：ルイス・デスポジート、デヴィッド・ケイン
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