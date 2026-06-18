きょう未明、黒部市の清掃センターで火事があり、プラスチックごみなどが焼けました。ごみに混じっていたリチウムイオン電池が発火したとみられています。長岡記者のリポートです。



長岡記者

「火が出たのは、ビニールやプラスチックを処理するこちらの施設です。処理前のごみに混じっていたリチウムイオン電池から発火したとみられています」



焼けたのは、こちらの充電式コードレス高圧洗浄機です。付属していたリチウムイオン電池から発火したとみられ、本体や容器は焼けて溶けてしまっています。





黒部警察署によりますと、きょう午前0時ごろ、黒部市宮沢の新川広域圏事務組合宮沢清掃センターで火災報知器が作動したと、警備会社から消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められ、けが人はなく、建物への被害もありませんでした。この施設では、2020年にもリチウムイオン電池が原因とみられる火災がありました。宮沢清掃センターの流所長は、リチウムイオン電池をほかのごみに混ぜて捨てないよう呼びかけています。宮沢清掃センター 流新一所長「こういったデジタルカメラも本来は小型家電の方に回していただきたいんですけど、こういったものが入ってきたら内蔵しているバッテリーがショートして火花が散ったりする」リチウムイオン電池が混じっているかどうかは、職員が目視で確認するしかなく、見つけ出すのは困難だといいます。宮沢清掃センター 流新一所長「全国的にもリチウムイオン電池などは施設火災が多発している状況にありますので、そういった危険なものがごみの中に入っていますと、重大な火災につながりますので、そういったものを入れないでいただきたい」新川地域では、今年4月からリチウムイオン電池をごみ収集所に出せるようになりましたが、一般ごみに混ぜて捨てないよう呼びかけています。宮沢清掃センター 流新一所長「別の袋に入れて『リチウムイオン電池』と書いていただければ、ステーションに出せることになりました。粗大ごみの週に限定されておりまして、その収集日だけが出せる」リチウムイオン電池は、地域によって捨て方が異なります。例えば、富山市では家電量販店などにある回収ボックスへの持ち込みを呼びかけていて、家電製品から取り外せない場合などに限り、透明な袋に「リチウムイオン電池」と貼り紙をした上で「燃やせないごみ」の日に出すことができます。地域のルールを確認して、適切に処分してください。