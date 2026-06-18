飲食料品の消費税について、来年4月から1パーセントに引き下げる国民会議の議長案が、きのう示されました。物価高騰が続く中、浮上した「消費税1パーセント」案を、街の人はどう受け止めているのでしょうか。



主婦（30代）

「家計は助かりますね」

大学生 3人組

「大学生なんで、生活とか困っているんで、結構ありがたいですね」

「短期間でも下がってくれれば、うれしいなと思います」





物価高が続く中、注目される消費減税。自民党の小野寺税制調査会長はきのう、飲食料品の消費税減税を議論する国民会議で来年4月から2年間に限り税率を8パーセントから1パーセントに引き下げる議長案を示しました。さらに、消費税の1パーセント分に相当する年間6000億円で、中低所得の勤労者に所得に応じた給付を行い、消費税の「実質ゼロ化」を実現するとしています。この「1パーセント」案について、街の人からはこんな声も聞かれました。自営業（60代）滋賀在住 富山出身「ありがたいことはありがたいけど、暫定的な可能性があるしね」「そのあとのことを考えるとうーんという感じはします」主婦（40代）「時間かかってもゼロにしてくれた方がだいぶ助かります。子どもとかも食べ盛りなんで」仮に、税率1パーセントが実現すれば、店舗側はレジのシステム改修が必要になりますが、税率をゼロにする場合と比べると改修にかかる期間は短縮できるとされています。一方、この「1パーセント」案に対し、野党側は難色を示していて、取りまとめに向けた議論の集約は、難航が予想されます。