埼玉のおふろcafeで熱燗DJ監修の地酒飲み放題!　音楽と日本酒に溺れる2日間限定の夜

埼玉県にある温浴施設『おふろcafe ハレニワの湯』と『おふろcafe utatane』にて、2026年6月19日・20日の2日間限定で日本酒のペアリングイベント「おふろsakeナイト」が開催される。「熱燗ⅮJつけたろう」さんが仕上げた、埼玉地酒の熱燗が飲み放題でおつまみも充実。お酒と音楽に溺れる特別な夜を過ごすことができる。

熱燗ⅮJ監修の5銘柄の地酒が登場 税込1080円で飲み放題！

埼玉県熊谷市にある『おふろcafe ハレニワの湯』で2026年6月19日に、さいたま市にある『おふろcafe utatane』で6月20日に行われる「おふろsakeナイト」。

2日間限定開催「おふろsakeナイト」 日本酒が飲み放題！

「日本酒に対する愛情を熱燗で表現する」（同社）熱燗DJつけたろうさんを招き、日本酒のペアリングを堪能できるという。その傍らで、おふろcafe支配人が湯あがりDJとして素敵なBGMを奏でる。

「日本酒と音楽の両方に酔いしれる、唯一無二の夜をお届けします」（同社）。

登場する日本酒は熱燗DJ監修の5銘柄の埼玉地酒（施設によってラインナップが異なる）。参加者は税込1080円でそれらの熱燗が飲み放題！ さらに、ペアリングおつまみ食べ放題もついたプランが税込1780円とのことで、その手軽さが魅力だ。

熱燗DJつけたろうさん

両施設は23時間営業となっており、18時〜22時のイベントの前後もゆったりと過ごすことができる。お酒をたっぷり堪能し、朝までくつろぐという楽しみ方も良さそうだ。

「おふろsakeナイト」イベント詳細

■おふろcafe ハレニワの湯

住所：埼玉県熊谷市久保島939

開催日時：2026年6月19日 18時〜22時

おふろcafe ハレニワの湯

■おふろcafe utatane

住所：埼玉県さいたま市北区大成町4丁目179-3

開催日時：2026年6月20日 18時〜22時

おふろcafe utatane

料金：日本酒飲み放題 税込1080円、日本酒＋ペアリングおつまみ食べ飲み放題 税込1780円

※別途入館料がかかる

※26時以降の滞在は深夜料金が追加

予約方法：アソビューにてチケット販売

【画像】魅惑の日本酒プレイリストでフロアとお湯を沸かす！ 熱燗DJつけたろうさんとのコラボイベント（3枚）