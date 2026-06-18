日本対チュニジアが“W杯通算1000試合目”の一戦！ 審判団は特別仕様ウェア＆パッチを着用
国際サッカー連盟（FIFA）審判委員会会長のピエルルイジ・コッリーナ氏が、ワールドカップ本大会史上通算1000試合目の試合において、レフェリーウェアが特別仕様になることを発表した。
W杯の記念すべき通算1000試合目の試合は、今大会のFIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表の一戦となる。この節目の試合で、レフェリーウェアは特別仕様となることが決定。アディダスのロゴとスリーストライプが金色で彩られ、レフェリーパッチも金色の特別パッチとなる。
なお、FIFAは日本代表vsチュニジア代表の一戦で担当する審判団を17日に発表済み。ルーマニア人の審判セットとなり、主審は2024−25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ決勝で笛を吹いたイシュトヴァーン・コヴァーチ氏。副審はミハイ・マリカ氏とフェレンツ・トゥニョギ氏が務める。第4審判と控えの審判はコスタリカ人のフアン・カルデロン氏とフアン・カルロス・モラ氏がそれぞれ担当する。
W杯節目の試合となる日本代表vsチュニジア代表の一戦は、日本時間21日13時にキックオフを迎える。
W杯の記念すべき通算1000試合目の試合は、今大会のFIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表の一戦となる。この節目の試合で、レフェリーウェアは特別仕様となることが決定。アディダスのロゴとスリーストライプが金色で彩られ、レフェリーパッチも金色の特別パッチとなる。
W杯節目の試合となる日本代表vsチュニジア代表の一戦は、日本時間21日13時にキックオフを迎える。
【動画】特別ウェアをお披露目
A milestone match… the moment the referee for the 1,000th @FIFAWorldCup fixture was announced 🙌 pic.twitter.com/gwWnRw8tZu— FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026