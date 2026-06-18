週末は日本の南海上の前線が北上し、さらに日本海を低気圧が通過する見込みです。20日(土)や21日(日)は九州から東北まで雨が降り、雨の降り方が強まるところもありそうです。

18日(木)正午の天気図です。大陸から関東の南の海上にかけて前線がのび、西日本では雲がかかっています。

20日(土)午前9時の予想天気図ですが、梅雨前線が北上し、さらに朝鮮半島付近に低気圧があり、日本海を進む見込みです。

前線の影響や低気圧の通過にともない、南から暖かく湿った空気が流れ込み、土日は西から雨雲が東へと進む見込みです。

20日の雨と風の予想ですが、未明から朝にかけては、南から暖かく湿った空気が流れ込むなどし九州から近畿で雨が降る見込みです。

朝鮮半島付近の低気圧は日本海へと進み、20日の昼前ごろからは東海や北陸でも雨雲がかかりそうです。

20日の夕方以降も、西日本や東海・北陸では雨が降り続くところが多いでしょう。

21日(日)の未明や明け方は、日本海を進む低気圧の影響で北陸で雨脚が強まりそうです。

20日の朝からは、雨雲が関東や東北南部にかかるでしょう。

19日は、西日本を中心に雨の降るところが多いでしょう。

20日の土曜日は、九州から近畿にかけて雨の降り方が強まりそうです。21日の日曜日は関東で雨の降る1日になりそうです。

北陸も、日本海を低気圧が通過するなどし、土曜日と日曜日は雨の降る天気になる見込みです。

北陸はまだ梅雨入りしていませんが、週末以降雨やくもりの天気が続く見込みです。平年よりは遅れてのタイミングですが、ようやく梅雨のシーズンを迎えそうです。