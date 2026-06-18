【父の日】LINEに期間限定の背景エフェクト登場！感謝を伝える隠しキーワード、今年は何個ある？
LINEでは、2026年6月18日から父の日（6月21日）までの期間限定で、父の日にぴったりな隠し背景エフェクトが登場しています。特定のキーワードをトークルームで送信すると、黄色い花束を持ったブラウンが画面いっぱいに出現するサプライズ演出を楽しめます。iOS版・Android版どちらでも対応しています。
【画像】若者世代が「おじさん」を感じる絵文字一覧
キーワードは「父の日」「いつもありがとう」に加えて、「パパ」「father」「ファーザー」「おとん」「父さん」「とうちゃん」「親父」「daddy」の10種類が確認できました。「father」や「daddy」は大文字入力でも青字に、また「おとん」や「とうちゃん」といったくだけた表現も含まれているため、自分とお父さんとの距離感に合わせて選ぶことができます。
送信した後も、トーク画面に表示される青字のキーワードをタップすれば何度でもエフェクトを楽しめますよ。
そしてさらなる隠しキーワードは存在するのか……発見したら盛り上がりますね！
キーワードを送ってもエフェクトが表示されない場合、LINEアプリのバージョンが古いか、設定の「アニメーションの再生」がオフになっている可能性があります。
「ホーム」タブの右上にある歯車マーク「設定」をタップ→「トーク」をタップ→「アニメーションの再生」をオンにして（※【図】参照）再度お試しください。それでも改善しない場合は、アプリや端末を再起動してみましょう。
2026年の父の日は6月21日（日）。いつも頑張るお父さんへ、LINEのエフェクトを活用して「ありがとう」の気持ちをさりげなく伝えてみてはいかがでしょうか。
(文:All About 編集部)
【画像】若者世代が「おじさん」を感じる絵文字一覧
「父の日」の隠しキーワードは何個ある？トークルームで以下のキーワードのいずれかを含むメッセージを送信すると、送信側・受信側の双方にブラウンが黄色いバラを持って登場するアニメーションが表示されます。
キーワードは「父の日」「いつもありがとう」に加えて、「パパ」「father」「ファーザー」「おとん」「父さん」「とうちゃん」「親父」「daddy」の10種類が確認できました。「father」や「daddy」は大文字入力でも青字に、また「おとん」や「とうちゃん」といったくだけた表現も含まれているため、自分とお父さんとの距離感に合わせて選ぶことができます。
そしてさらなる隠しキーワードは存在するのか……発見したら盛り上がりますね！
背景エフェクトが出ない場合は？
キーワードを送ってもエフェクトが表示されない場合、LINEアプリのバージョンが古いか、設定の「アニメーションの再生」がオフになっている可能性があります。
「ホーム」タブの右上にある歯車マーク「設定」をタップ→「トーク」をタップ→「アニメーションの再生」をオンにして（※【図】参照）再度お試しください。それでも改善しない場合は、アプリや端末を再起動してみましょう。
2026年の父の日は6月21日（日）。いつも頑張るお父さんへ、LINEのエフェクトを活用して「ありがとう」の気持ちをさりげなく伝えてみてはいかがでしょうか。
(文:All About 編集部)