85歳・徳光和夫、芸人にまさかの“言い間違い”「トンカツさんね？」 浜田雅功もたまらずツッコミ
徳光和夫（85）が、18日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』（後7：00〜8：00）に出演。「俳句の才能査定ランキング」で、盛大な“言い間違い”で笑いを誘った。
【番組カット】徳光和夫から「トンカツさん」と言われた芸人
「俳句の才能査定ランキング」は「6月の山手線」をお題に、5人が言葉のセンスを競う。最年長は、過去4度の才能アリを誇る85歳の徳光。前回「才能ナシ最下位」という屈辱を味わった徳光は「最高齢特待生になりたい」と執念を燃やす。対するは、TikTokフォロワー370万人超のなえなの。「映像編集の感覚で俳句を作った」とZ世代らしい感性で挑む。さらに、トリリンガルのME:I・MIUは「親が教師なのに前回は凡人で恥ずかしかった」と猛勉強して参戦。東京出身の高学歴芸人・トンツカタン森本は、山手線にはなじみが深いと自信を見せる。
トンツカタン森本の句に関する評価が終わった後、徳光がおもむろに「トンカツさんね？トンカツさんさ…」と森本へ話しかける一幕が。まさかの言い間違いにもかかわらず、森本は冷静に「あっ、トンツカタンです！僕。トンカツ屋さんの代表で」とツッコミを入れ、浜田雅功も徳光の肩にツッコミを入れていた。
特別永世名人・梅沢富美男は、番組を締める「締めの一句」に挑戦。先月、半年ぶりに「お見事」を獲得し波に乗る梅沢は、山手線沿線の有名撮影スポットを題材にした、鮮やかな映像描写の一句で勝負をかける。
【番組カット】徳光和夫から「トンカツさん」と言われた芸人
「俳句の才能査定ランキング」は「6月の山手線」をお題に、5人が言葉のセンスを競う。最年長は、過去4度の才能アリを誇る85歳の徳光。前回「才能ナシ最下位」という屈辱を味わった徳光は「最高齢特待生になりたい」と執念を燃やす。対するは、TikTokフォロワー370万人超のなえなの。「映像編集の感覚で俳句を作った」とZ世代らしい感性で挑む。さらに、トリリンガルのME:I・MIUは「親が教師なのに前回は凡人で恥ずかしかった」と猛勉強して参戦。東京出身の高学歴芸人・トンツカタン森本は、山手線にはなじみが深いと自信を見せる。
特別永世名人・梅沢富美男は、番組を締める「締めの一句」に挑戦。先月、半年ぶりに「お見事」を獲得し波に乗る梅沢は、山手線沿線の有名撮影スポットを題材にした、鮮やかな映像描写の一句で勝負をかける。