新品の商品をはじめから割引価格で購入できる「オフプライスストア」の存在、知っていますか？90％割引の商品まであったり、宝探し感覚で楽しかったりする「オフプライスストア」が急速に店舗数を増やしているワケを取材しました。

【写真を見る】新品が最大90％OFF！『オフプライスストア』が勢力拡大中 「満足度100％」客も驚く激安店 急増の背景には“物価高”と“もったいない精神”

驚きの安さの新品が集まる“オフプライスストア”

記者

「こちらのリップは88％オフの218円です」

陳列されている化粧品は、どれも驚きの安さ。どれも新品なのに、安いワケは…

Dream market 多川一馬 代表取締役

「色々な企業・問屋で廃番になった商品や、在庫問題を抱えている商材を買い取って、非常に安く販売している」

メーカーの余剰在庫などを安く仕入れ、定価よりも格安で販売する「オフプライスストア」がいま、店舗数を増やしています。

物価高のなか、「少しでも安い商品を！」という消費者のニーズを満たすうえに、在庫を無駄にしたくないという企業側のニーズにもこたえる「オフプライスストア」。あまりの安さに…

お客さん

「じゃあ2本買います。予定外のものも（買った）」

ファッションアイテムを扱う店でも…

交渉術も安さの秘訣！ “家計の味方”全国に33店舗に急拡大

記者

「こちらの商品、もともとは8000円ほどするのですが、それがなんと約4分の1、2000円以下で買うことができるんです」

こちらの店では、シックなワンピースがおよそ84％オフ。有名ブランドのスニーカーが45％オフなど、大特価！

お客さん

「ちょっと値段すごい、何これ」

店内には約1万点、150ブランドのアイテムがずらり。最大90％オフで売られています。



先ほどの店と同様、余剰在庫などを仕入れているのですが、安さのワケはその交渉術。

LOCUST 広報 氏田かのこさん

「黄緑のものは万人受けしない、白は万人受けする。私たちとしては、こちら（白）をいただきたいのですが、これ（黄緑）もいただくので、（卸値を）ドンと下げていただきたいみたいな交渉を日々行っている」

掘り出し物を見つけようと、客も商品選びに夢中。こちらの方は…

お客さん

「1000円なんですよ。だから2着買っちゃう」

商品を見て回ること約30分。色違いのブラウスを2着購入しました。

お客さん

「（きょうのお買い物の満足度は？）100％」

こちらの店は、昨年度だけで、全国各地に33店舗も店を増やすほど急拡大。物価高のいま、“家計の味方”になってくれそうです。