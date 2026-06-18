【エビアン＝阿部真司】米国のトランプ大統領とイランのマスード・ペゼシュキアン大統領は１７日、軍事行動の即時終結を宣言する覚書にそれぞれ署名し、発効した。

イランの核開発問題や制裁解除などの重要課題を巡っては「最終合意」を目指し、最大６０日間の交渉に入る。約３か月半続いた戦闘状態に終止符を打つもので、中東情勢は新たな局面に入った。

署名に先立ち、トランプ氏は先進７か国（Ｇ７）首脳会議閉幕後の記者会見で、覚書について「達成しようとした全てか、それ以上を実現する合意だ」と主張した。「『トランプ合意』と呼ぶことにしよう」とも述べ、自らの成果として誇示した。当初は１９日の署名式を経て発効する予定だったが、手続きを早めるため、トランプ氏が滞在先のパリ郊外で署名したという。

イラン外務省報道官は国営テレビの番組で、両国の大統領が覚書に署名したと説明した。仲介国パキスタンのシャバズ・シャリフ首相はＳＮＳで、双方の署名を確認し、覚書が即時発効したと明らかにした。

バンス米副大統領とイランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は１９日にもスイスで会合を開き、最終合意に向けた交渉を始める見通しだ。

米高官はトランプ氏の記者会見に合わせ、覚書の全文を公開した。

１４項目からなる覚書は、レバノンを含む全ての戦線で軍事行動を即時かつ恒久的に終結させると定めた。イランはホルムズ海峡について、６０日間に限り通航料なしの安全な航行を確保する。海峡の管理を周辺国と協議するほか、署名後３０日以内に機雷除去を開始する。

一方、米国は直ちに海上封鎖措置を解除し、最終合意後３０日以内に周辺地域から米軍を撤退させる。

焦点の核問題では、イランが「核兵器を決して取得、製造しない」と明記した。ただ、核開発をどのように制限するかなど、具体策は最終合意に向けた交渉に先送りした。米国が求めてきたイランの弾道ミサイル開発・製造能力の制限についても、覚書には一切盛り込まれなかった。

米国と地域パートナーは、イランの再建と経済開発に向けた包括計画を策定し、少なくとも３０００億ドル（約４８兆円）を確保する。イランは原油や石油化学製品の輸出を直ちに再開でき、米国は制限を緩和する。制裁解除や凍結資産の解放に向けた具体的な手順は、最終合意の交渉で詰める。