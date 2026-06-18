“TR計画は次なる段階へ”「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」が商品化決定！6月19日に商品情報公開
【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様】 発売日・価格：未定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」の商品化決定を発表した。発売日や価格は共に未定。
本製品は、「ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに」より「試作アッシマーTR-3［キハール］」の宇宙仕様を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の商品化決定を発表しており、商品情報については6月19日に公開を予定している。
【TR計画は次なる段階へ――】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 18, 2026
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」商品化決定！
2026年6月19日(金)、商品情報公開！#ガンダムフィギュア #ROBOT魂 #AOZ pic.twitter.com/Xo4s5KidJF
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