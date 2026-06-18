将棋の八大タイトルのひとつ、「棋聖戦」五番勝負の第二局があす行われます。第一局は、藤井聡太棋聖に惜しくも敗れた富山市出身の服部慎一郎七段。実は前回の対局では和服の色にふるさと・富山への思いを込めていました。



富山市出身の服部七段は、7連覇を狙う藤井棋聖を相手に、自身初のタイトル戦に挑んでいます。



今月4日に行われた第一局は、休憩を挟みながら10時間近くに及び、99手目、藤井棋聖が3四歩を指したところで、服部七段が投了しました。





この対局で勝敗以外でも注目を集めたのが「将棋めし」です。服部七段は「ステーキ丼」や「ペペロンチーノ」など、3つのメニューをすべてハーフサイズで注文してしっかりと食事を取っていました。そして、もうひとつ目を引いたのが、服部七段の和服です。初夏を思わせる鮮やかな緑色の羽織姿で、タイトル戦に臨みました。対局後、服部七段はKNBの取材に対し、この色には富山の「ある景色」をイメージしたと明かしました。それはー。「夏の立山連峰」。和服で対局する機会があれば、「夏の悠然とそびえる立山連峰」をイメージした色にしようと、以前から決めていたといいます。東京の老舗呉服店で、この色に一目ぼれし、購入したということです。対局前、大阪での取材の際にも、服部七段は立山連峰の景色が好きだと話していました。服部七段「もう一回、その立山に登ってみたいっていうのはありますね。小学生のときになんか学校の授業で登ったことがあって、もう一回登ってみたいなっていうのは思ってます」第一局では、和服の色にふるさとへの思いを込めた服部七段。あす以降の服装については「お楽しみにしていただきたい」としています。棋聖戦の第二局は、あす栃木県で行われます。