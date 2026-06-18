ゆりやんレトリィバァ、高校生の前にサプライズ登場！ 即興ダンスバトルにも挑戦
ゆりやんレトリィバァが、6月18日（木）に、映画『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』高校生特別上映会に振付師のakaneとともにサプライズ登壇。参加した高校生からは黄色い歓声が上がった。
【写真】真っ赤なノースリーブのドレスで登場したゆりやんレトリィバァ
■即興ダンスバトルは見事高校生に軍配！
6月19日（金）から6月25日（木）までの期間限定で、全国9都市／10劇場でリバイバル上映される『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』（2009）は、ディズニー・チャンネルのオリジナルムービーとして放送され、世界中のティーンに支持された青春ミュージカルシリーズの3作目で、シリーズ初の劇場版。今年『ハイスクール・ミュージカル』が20周年を迎えることを記念し、リバイバル上映される。
今回の特別上映会には、ダンス部、チアリーディング部、演劇部などに所属する現役高校生が集結。スペシャルゲストとして、世界を舞台に挑戦を続けるエンターテイナー、ゆりやんレトリィバァが、スクリーンの中央から登場。最初は帽子で顔を隠しながらだったが、帽子を外した瞬間にキャーと黄色い歓声が上がった。
さらに、“バブリーダンス”の生みの親で、現在はアバンギャルディのプロデューサーを務めている人気振付師のakaneも駆けつけ、学生時代からシリーズの大ファンだったという2人によるトークセッションを開催。
『ハイスクール・ミュージカル』がきっかけでザック・エフロンファンになったというゆりやんは、高校を卒業してから作品に触れたと言うが「高校生の時に見てたらもっと人生色々変わってたな」と現役高校生こそ触れるべき作品だと熱弁。
「私も高校生の時に、お笑い芸人になるかカマキリになるかで迷ったんですけども、自分の心に聞いて、自分はどっちが好きなんだと考えた結果、お笑い芸人になりました」と葛藤しながらも自分らしい決断をしていくイースト高校のメンバーに重なる部分があると語る。
イベント中には、楽曲「ハイスクール・ミュージカル」「みんなスター」に合わせて、ゆりやんと現役高校生がダンスバトルをするという場面も。審査員はakaneで2戦とも高校生が勝つという結果になったが、「やはり情熱を感じました」と高校生のエネルギーに圧倒された様子だった。
映画『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』は、6月19日（金）から期間限定リバイバル上映。
【写真】真っ赤なノースリーブのドレスで登場したゆりやんレトリィバァ
■即興ダンスバトルは見事高校生に軍配！
6月19日（金）から6月25日（木）までの期間限定で、全国9都市／10劇場でリバイバル上映される『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』（2009）は、ディズニー・チャンネルのオリジナルムービーとして放送され、世界中のティーンに支持された青春ミュージカルシリーズの3作目で、シリーズ初の劇場版。今年『ハイスクール・ミュージカル』が20周年を迎えることを記念し、リバイバル上映される。
さらに、“バブリーダンス”の生みの親で、現在はアバンギャルディのプロデューサーを務めている人気振付師のakaneも駆けつけ、学生時代からシリーズの大ファンだったという2人によるトークセッションを開催。
『ハイスクール・ミュージカル』がきっかけでザック・エフロンファンになったというゆりやんは、高校を卒業してから作品に触れたと言うが「高校生の時に見てたらもっと人生色々変わってたな」と現役高校生こそ触れるべき作品だと熱弁。
「私も高校生の時に、お笑い芸人になるかカマキリになるかで迷ったんですけども、自分の心に聞いて、自分はどっちが好きなんだと考えた結果、お笑い芸人になりました」と葛藤しながらも自分らしい決断をしていくイースト高校のメンバーに重なる部分があると語る。
イベント中には、楽曲「ハイスクール・ミュージカル」「みんなスター」に合わせて、ゆりやんと現役高校生がダンスバトルをするという場面も。審査員はakaneで2戦とも高校生が勝つという結果になったが、「やはり情熱を感じました」と高校生のエネルギーに圧倒された様子だった。
映画『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』は、6月19日（金）から期間限定リバイバル上映。