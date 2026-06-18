愛知県一宮市で去年5月、妊婦が車にはねられ死亡し、帝王切開で取り上げられた赤ちゃんにも重い障害が残った事故。迎えた判決の日、夫は法の判断に何を感じたのでしょうか。



■「妻を返せ 娘の未来を返せ」迎えた判決の日





2026年5月21日。バースデーカードをはじめ、たくさんの祝福に包まれて目を閉じる女の子。名前は日七未ちゃん。この日で1歳の誕生日を迎えました。

枕元には、写真の中から微笑む母親。しかし2人はもう、触れ合うことはできません。日七未ちゃんはまだ、母親の笑顔を瞳に映したことすらありません。



夫・研谷友太さん：

「本当につらい日々を過ごしてきましたし、妻のため、娘のためを思って、自分自身できる限りのことをやってきましたので…」



夫であり、父である男性にとって、6月18日は「判決の日」です。

■日七未ちゃんはお腹の中に…今も目を覚まさず





日七未ちゃんの母親・研谷沙也香さん(享年31)は、出産を控えた去年5月21日、一宮市の路上で背後から来た車にはねられ、突然この世を去りました。

日七未ちゃんが帝王切開で生まれたのは、その直後のことでした。しかし、脳に重い障害が残り、人工呼吸器をつけたままです。

もうすぐ1歳1カ月になりますが、笑ったことはおろか、一度も目を覚ましたこともありません。



お腹の中に日七未ちゃんを抱える沙也香さんをはねた罪に問われたのは、児野尚子被告(50)。裁判は去年9月に始まりましたが…。



夫・研谷友太さん（2025年9月）：

「起訴状を見た時に、本当に一切名前が入っていない。これだと娘が何もなかったかのような形にされてしまう」

児野被告が問われた罪は、沙也香さんに対する「過失運転致死」のみ。夫の友太さんら家族は、日七未ちゃんも被害者だとして過失運転致傷罪の適用も求めましたが、「胎児は母体の一部」とする法律の解釈上、罪には問えないとして、検察が適用を断念したのです。



しかしその後、罪とは別で日七未ちゃんの名前と被害に遭った事実を起訴状に追加する訴因変更を請求し、裁判所もこれを許可しました。



初公判で児野被告は「事故の責任は私にあります」と起訴内容を認め、「沙也香さん・日七未さんのお二人に対する、どのような処罰でも受けます」と述べました。



被害者参加制度で法廷に立ってきた友太さん(34)は、4月22日の裁判で、怒りと悲しみが混じった涙を流しながら、肩を震わせ訴えました。



＜夫・研谷友太さん＞

「娘が大人になっていく姿を、妻と一緒に見守りたかった。自慢の妻を返せ！最愛の娘の未来を返せ！」

この日、検察側は「長い間、前方左右を注視せず事故を起こした過失は、故意にもあたる。事故状況は悲惨極まりない」などとして禁錮3年を求刑。



友太さんら家族はその上で、「被害者論告」として過失運転致死罪の最高刑・禁錮7年を求める意見を述べていました。



夫・研谷友太さん（4月22日）：

「ちょっと言葉が出ないですね。量刑の判断があまりにも甘いんじゃないかなというのが率直な気持ちです。気持ちをどこにぶつければいいのか。訴因変更がなかったら、いったい何年で求刑するつもりだったんだろうと、甘過ぎるなと思います」

より厳しい判決を求めた家族の前で、弁護側は「事故直前まで交通法規を守っていた」として寛大な判決を求めました。

■妻を失い…娘を支える夫の思い





迎えた6月18日、判決の日。



＜鳥居俊一裁判長＞

「被告人を禁錮2年6カ月に処する」

執行猶予のつかない実刑でした。



鳥居俊一裁判長は、児野被告が9秒間にもわたり斜めに車を走らせ、背後から衝突した事故状況について、沙也香さんの過失は「一切ない」と指摘しました。

そして、沙也香さんの気持ちにも触れました。



＜鳥居俊一裁判長＞

「夫婦で誕生を心待ちにしていたわが子を抱くこともできずにこの世を去る無念は計り知れない」



罪には問えなかった日七未ちゃんについても言及がありました。



＜鳥居俊一裁判長＞

「日七未と名付けられた胎児は、出生後から意識がないうえ、24時間介護が必要な状況にある。当然ながら処罰感情は峻烈であり、本件は実刑に処すべき」



夫の友太さんは判決後の会見で、今の思いを語りました。



夫・研谷友太さん：

「実刑という結果が出たという部分については、素直にほっとしている部分もありますし、刑が重いからといって健康な娘が戻ってくるわけでもなく、妻が生き返ることもないんですけれども。ただ妻と娘には『頑張ったよ』って報告ができるかなと思います」