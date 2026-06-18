広島からも盛り上げに一役 開催国の「食」で巡るW杯
3か国で開催中のFIFAワールドカップ。広島市のホテルでは開催国の料理を楽しめるなど、盛り上げに一役買っています。
商業施設「パセーラ」では、連日パブリックビューイングが行われています。営業時間中は、全試合を大画面に映し出します。
■オーストリアからの観光客
「入った！ゴール！」
17日はオーストリアからの夫婦が観戦です。
「広島を旅行しているが、 オーストリアとヨルダンの試合があるので（観戦している）。日本とオーストリアが対戦したら、両方とも応援すします。」
「二ホン。」
■広島テレビ 宮脇 靖知 記者リポート
「世界の国旗が並んだこちらのホテルでは、ワールドカップ開催国の料理を楽しむことができます。」
パブリックビューイング会場近くのホテルで開かれている「世界の味わいビュッフェ」。ワールドカップ開催国、アメリカ、メキシコ、カナダの料理も味わえます。
アメリカは、ジャンバラヤにフライドチキン、ホットドックなど。
メキシコからは、アボカドの冷菜やトルティーヤでチーズを挟んだケサディーヤです。
■広島テレビ 宮脇 靖知 記者
「パリッと、こんがり焼かれた薄皮の生地の中にトマトベースの味わいの野菜、チーズがいい味だしてます。」
カナダは、スモークサーモンのカナッペや、メイプルソースを使ったサーモンのオーブン焼き。
■広島テレビ 宮脇 靖知 記者
「サーモンがおいしい。メイプルが入っているので、ほんのり香りと甘さ、これまで食べるサーモンのグリルとは違った感じの、ひと皿になっています。」
次の日本の相手チュニジアの郷土料理、パスタの一種「クスクス」も並びます。
■リーガロイヤルホテル広島 ダイニング ルオーレ 升原 宏基 シェフ「食べる機会の少ない珍しい料理を用意しているので、見ても食べても楽しいバイキングになっています。」
各国の代表料理を通して、より一層ワールドカップを楽しめそうです。
【2026年6月18日 放送】