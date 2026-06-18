3か国で開催中のFIFAワールドカップ。広島市のホテルでは開催国の料理を楽しめるなど、盛り上げに一役買っています。



商業施設「パセーラ」では、連日パブリックビューイングが行われています。営業時間中は、全試合を大画面に映し出します。



■オーストリアからの観光客

「入った！ゴール！」



17日はオーストリアからの夫婦が観戦です。





■オーストリアからの観光客「広島を旅行しているが、 オーストリアとヨルダンの試合があるので（観戦している）。日本とオーストリアが対戦したら、両方とも応援すします。」「二ホン。」■広島テレビ 宮脇 靖知 記者リポート「世界の国旗が並んだこちらのホテルでは、ワールドカップ開催国の料理を楽しむことができます。」パブリックビューイング会場近くのホテルで開かれている「世界の味わいビュッフェ」。ワールドカップ開催国、アメリカ、メキシコ、カナダの料理も味わえます。アメリカは、ジャンバラヤにフライドチキン、ホットドックなど。メキシコからは、アボカドの冷菜やトルティーヤでチーズを挟んだケサディーヤです。■広島テレビ 宮脇 靖知 記者「パリッと、こんがり焼かれた薄皮の生地の中にトマトベースの味わいの野菜、チーズがいい味だしてます。」カナダは、スモークサーモンのカナッペや、メイプルソースを使ったサーモンのオーブン焼き。■広島テレビ 宮脇 靖知 記者「サーモンがおいしい。メイプルが入っているので、ほんのり香りと甘さ、これまで食べるサーモンのグリルとは違った感じの、ひと皿になっています。」次の日本の相手チュニジアの郷土料理、パスタの一種「クスクス」も並びます。■リーガロイヤルホテル広島 ダイニング ルオーレ 升原 宏基 シェフ「食べる機会の少ない珍しい料理を用意しているので、見ても食べても楽しいバイキングになっています。」各国の代表料理を通して、より一層ワールドカップを楽しめそうです。【2026年6月18日 放送】