広島テレビ放送

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　3か国で開催中のFIFAワールドカップ。広島市のホテルでは開催国の料理を楽しめるなど、盛り上げに一役買っています。

　商業施設「パセーラ」では、連日パブリックビューイングが行われています。営業時間中は、全試合を大画面に映し出します。

■オーストリアからの観光客
「入った！ゴール！」

　17日はオーストリアからの夫婦が観戦です。

■オーストリアからの観光客
「広島を旅行しているが、 オーストリアとヨルダンの試合があるので（観戦している）。日本とオーストリアが対戦したら、両方とも応援すします。」
「二ホン。」

■広島テレビ　宮脇 靖知 記者リポート
「世界の国旗が並んだこちらのホテルでは、ワールドカップ開催国の料理を楽しむことができます。」

　パブリックビューイング会場近くのホテルで開かれている「世界の味わいビュッフェ」。ワールドカップ開催国、アメリカ、メキシコ、カナダの料理も味わえます。
　アメリカは、ジャンバラヤにフライドチキン、ホットドックなど。
　メキシコからは、アボカドの冷菜やトルティーヤでチーズを挟んだケサディーヤです。

■広島テレビ　宮脇 靖知 記者
「パリッと、こんがり焼かれた薄皮の生地の中にトマトベースの味わいの野菜、チーズがいい味だしてます。」

　カナダは、スモークサーモンのカナッペや、メイプルソースを使ったサーモンのオーブン焼き。

■広島テレビ　宮脇 靖知 記者
「サーモンがおいしい。メイプルが入っているので、ほんのり香りと甘さ、これまで食べるサーモンのグリルとは違った感じの、ひと皿になっています。」

　次の日本の相手チュニジアの郷土料理、パスタの一種「クスクス」も並びます。

■リーガロイヤルホテル広島 ダイニング ルオーレ　升原 宏基 シェフ「食べる機会の少ない珍しい料理を用意しているので、見ても食べても楽しいバイキングになっています。」

　各国の代表料理を通して、より一層ワールドカップを楽しめそうです。

【2026年6月18日 放送】