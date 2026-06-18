王者『ZXi5』の牙城は崩れるのか？ 投入者が続々活躍する未発表の国産フォージドアイアンに注目！【週間ギアランキング】
売り上げランキングのアイアン部門では今週も『スリクソン ZXi5』が1位。2024年11月の発売から1年半以上経過しても人気No.1を継続している。そんな絶対王者に対抗馬はあるのか？ PGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。
【ランキング】トップ10をまとめて発表 プロギア、キャロウェイのフォージドがランクイン
「アイアンはフォージドモデルが人気があり、今年発売したモデルだとキャロウェイの『Xフォージド』は順調に売れています。スリクソンのライバルになりそうなモデルを挙げるならブリヂストンの新モデルですね。まだメーカーは正式発表していませんが、すでにツアーシーディングははじまっていてネットニュースで話題になっています。すごく期待できそうなアイアンです」ブリヂストンのアイアンが人気の理由は？「ブリヂストンは前作、前々作くらいから評価が高くなって、売上げが伸びました。打感が良く形状もスマートで、性能面でも進化。昔、ブリヂストンのアイアンを使っていた人が再びブリヂストンのアイアンに戻ってきました。新作アイアンも前作、前々作の流れを継承しているフォージドアイアンになっているようなのですごく期待値が高いです」スリクソン、ブリヂストンのアイアンが売れる要因は？「もちろん性能的な魅力もありますが、価格のメリットも大きい。海外メーカーは1本3万円以上が当たり前になっていますが、日本メーカーだと2万7000円前後に抑えています。5本セット、6本セットになると2、3万円くらいの差になってきます」「NTTドコモビジネスレディス」から投入した平塚新夢が優勝争いを繰り広げ、宮本勝昌がシニアツアー優勝するなど話題になっている『100CB』と書かれたブリヂストンの新アイアン。前作以上に大ヒットする可能性は十分ある。（アイアンランキング）1位 ダンロップ スリクソンZXi52位 ピン G4403位 ダンロップ ゼクシオ14※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新アイアンのモデルが多過ぎてどれを選べばいいか分からない？ そんな人は関連記事「最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？」を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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