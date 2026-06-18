みなさん「味噌汁」以外に「お味噌」使っていますか？発酵食品で、塩分代わりにもなり、ちょっと加えるだけで味が調う万能調味料でもあるんです。今回は味噌の魅力に注目です。

【写真で見る】味噌を使った簡単・おいしい♪ 料理の作り方

“味噌汁”以外でも楽しめる？ “噌（ソ）ムリエ”が好みの味噌を提案

東京・江東区の味噌店「佐野みそ 亀戸本店」には、所狭しと、いろいろな種類の味噌がズラリと並んでいます。

客

「見てるだけでも楽しい。試食もできて食べ比べ的に」

「お味噌汁作って食べます！野菜たっぷり入れてね」

お店では多くの人が、自分に合う味噌を探していました。

店員

「中辛にはなるが、濃いというより、ちょっと抑えられている」

客

「もうちょっと甘い方がいいですね」

5回目の来店だというお客さんは、味噌の魅力に目覚め、いまでは料理によって味噌を使い分けているのだとか。

来店5回目の女性客

「いま（持っている味噌は）6種類くらいあると思う」

「お味噌汁の味を変えたりとか、味噌炒めを作るときはこの味噌！とか」

この日、購入したのは「十穀味噌」。個性的な味が気に入ったそうです。



気になる味噌を、出汁に溶かして試飲することもできます。

客

「魚介っぽい感じの味がしますね。これは、すごくさっぱりしてておいしい」

男性客は、6種類の味噌を試飲し、気に入った味噌を4つ買っていきました。



こうした味噌選びを助けてくれるのが、お店独自の検定に合格した味噌のプロ“噌ムリエ”の佐野さんです。



噌ムリエがお客さんの好みなどを聞いた上で、おすすめの味噌を約70種類の中から、提案してくれるのです。

佐野みそ 佐野記子さん

「最近すごく思うのが若い方がすごく増えたなと」

「腸活に良いお味噌はどれですかと来るお客さんもたくさんいる」

そんな“味噌のプロ”にオススメのアレンジレシピを教えてもらいました。

料理が苦手でも作れる！「味噌ドレッシング」

「普段、料理を全くしない」という井上貴博キャスターのような人でも、簡単に作れる料理をご紹介します。

【味噌ドレッシング】

＜材料＞

味噌・酢・オリーブオイル 各10g

少し甘めの味噌を使うのがオススメ

佐野みそ 佐野記子さん

「すごくヘルシーでその場で作れる」

「私、お料理全部お塩ではなく味噌で作ってます」



ーーー本当に万能ですね？

「生姜焼きも隠し味に味噌を入れるとすごく締まるんです」

簡単・おしゃれ♪ 味噌でコクが増す「ディップソース」

味噌汁だけじゃもったいない。味噌は、いろんな料理に使えるほど万能な調味料です。



【2種類の味噌ディップソース】

▼1種類目

＜材料＞

・味噌 10g

・辛子明太子 10g

・マヨネーズ 20g

「味噌」を加えることで、コクと旨みが劇的に進化



▼2種類目

＜材料＞

・味噌 10g

・クリームチーズ 45g

・ツナ（味付けされていないもの） 20g

・大葉 1枚

・ミックスナッツ（素焼きのもの） 10g

コク旨ザクザク、絶品ディップに



簡単でおしゃれな一品で、バゲットやクラッカーにのせて、食べるのがオススメということです。

山本匠晃キャスター

「クリームチーズのまろやかさに味噌の塩気で、甘じょっぱい感じで癖になる味です」

「育てる楽しみがある」自分だけの味噌を作る「味噌づくり体験」

もっと味噌にハマりたいという方におすすめなのが、横浜市にある創業158年の老舗麹店「小泉麹屋」です。



ここで行われているのが「味噌づくり体験」。簡単に自分だけの味噌が作れると人気です。

Ｑ.今日で体験は何回目？

小学3年生

「3回目。味とか、作るとか、いろんな混ぜたり食べたりするのが（好き）」

材料は、「茹でた大豆」と「塩」と「米麹」だけ。

まずは、茹でた大豆を潰していくのですが、これが意外と大変。続いて「塩」と「米麴」を混ぜ、潰した大豆を加えます。

女性

「香りがいいです。だいぶ慣れてきたけど楽しみです」

最後に、樽に詰めて体験は終了。時期にもよりますが、その後3か月から半年ほど寝かせることで味噌が完成するそうです。

2回目の参加の女性

「子どもみたいな感じで可愛い。育てる楽しみがあります」

「私はここで作ってから（味噌を）割と食べるようになった」

この日の参加者たちの多くはリピーター。その時その時で、できあがりも異なるので何度参加しても楽しめるのだそうです。

小泉麴屋 小泉聡代表

「世界に1個のおいしいお味噌を作っていただきたい」