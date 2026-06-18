JO1＆INIスペシャルユニット“JI BLUE”・CUTIE STREETら、6月25日放送音楽番組「STAR」出演アーティスト発表
【モデルプレス＝2026/06/18】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、6月25日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。
【写真】LAPONEスペシャルユニット、渋谷宮下パーク登場
6月24日にメジャー再契約後第4弾となるアルバム『人生』をリリースし、初のドームツアーもソールドアウトとなったロックバンド、SUPER BEAVERが登場。2025年に結成20周年を迎え、圧倒的な熱量で観客を魅了し続ける彼ら。最近では、その姿に密着したライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』が大きな話題となった。フジテレビ系2026サッカーテーマソングに起用されている『クライマックス』を都内某所スペシャルステージから生中継で熱唱する。
さらに現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」において、サッカー日本代表応援プロジェクト「最高の景色を2026」の公式アンバサダーを務めるJI BLUEが登場。最高の景色を目指す日本代表に、世界一の追い風を吹かせるため、グローバルボーイズグループのJO1、INIのサッカーを愛するメンバーが結集したスペシャルユニットだ。今回は☆Taku Takahashi（m-flo）作詞作曲、プロデュースによる公式テーマソング『景色』をこちらも都内某所スペシャルステージから生中継で披露する。
アソビシステムが手がける「KAWAII LAB.」から誕生した8人組アイドルグループ、CUTIE STREETが登場。昨年の『第67回日本レコード大賞』で新人賞を受賞し、今年8月にはグループ初の日本武道館単独公演2DAYSライブが決定している。1stシングル『かわいいだけじゃだめですか？』は日本を飛び出し、現在韓国でもバズり中だ。韓国の音楽番組で『かわいいだけじゃだめですか？』の韓国語バージョンを披露したことをきっかけに、韓国内の音楽チャートで首位を獲得し、各SNSでは圧倒的な再生数を記録している。そんな彼女たちが、テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマである新曲『キュートなキューたい』を披露する。
「ときめく恋と青春」をテーマに世界中にときめきをお届けする5人組アイドルユニット、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）が登場。『最上級にかわいいの！』や『超最強』など、次々と楽曲をTikTokでバズらせ、日本のみならず世界中で人気を集めている。昨年に結成10周年を迎え、今年7月からはライブツアー「超ときめき◆宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2026」の開催を予定している彼女たちが、新体制となって初のシングル曲『どりーむじゃんぼ！』を明るくかわいく元気にパフォーマンスする。
EXILE TRIBEのダンス＆ボーカルグループ、FANTASTICSが登場。近年は個人活動も目覚ましく、八木勇征は俳優業に加え、6月10日には『GAME CHANGER』でソロデビューを果たした。また、多方面で活躍の場を広げる中島颯太は6月12日に2nd写真集「THE SELF」を発売し、リーダーの佐藤大樹は6月13日に最終回を迎えた『時光代理人 -LINK CLICK-』（2026年4月期／東海テレビ・フジテレビ系）にて本郷奏多とダブル主演を務めるなど、着々と活動の場を広げている。さらなる成長を目指すFANTASTICSが現在開催中のアリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”」のテーマ曲『SUNFLOWER』を届ける。
さらに、MC上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターに、佐藤大樹が就任。アーティストとどのようなトークを繰り広げるのか？（modelpress編集部）
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◆SUPER BEAVER＆JI BLUEが生中継でスペシャルステージを披露
6月24日にメジャー再契約後第4弾となるアルバム『人生』をリリースし、初のドームツアーもソールドアウトとなったロックバンド、SUPER BEAVERが登場。2025年に結成20周年を迎え、圧倒的な熱量で観客を魅了し続ける彼ら。最近では、その姿に密着したライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』が大きな話題となった。フジテレビ系2026サッカーテーマソングに起用されている『クライマックス』を都内某所スペシャルステージから生中継で熱唱する。
◆CUTIE STREET、新曲を披露
アソビシステムが手がける「KAWAII LAB.」から誕生した8人組アイドルグループ、CUTIE STREETが登場。昨年の『第67回日本レコード大賞』で新人賞を受賞し、今年8月にはグループ初の日本武道館単独公演2DAYSライブが決定している。1stシングル『かわいいだけじゃだめですか？』は日本を飛び出し、現在韓国でもバズり中だ。韓国の音楽番組で『かわいいだけじゃだめですか？』の韓国語バージョンを披露したことをきっかけに、韓国内の音楽チャートで首位を獲得し、各SNSでは圧倒的な再生数を記録している。そんな彼女たちが、テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマである新曲『キュートなキューたい』を披露する。
◆新体制の超ときめき◆宣伝部、初となる最新シングル曲をパフォーマンス
「ときめく恋と青春」をテーマに世界中にときめきをお届けする5人組アイドルユニット、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）が登場。『最上級にかわいいの！』や『超最強』など、次々と楽曲をTikTokでバズらせ、日本のみならず世界中で人気を集めている。昨年に結成10周年を迎え、今年7月からはライブツアー「超ときめき◆宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2026」の開催を予定している彼女たちが、新体制となって初のシングル曲『どりーむじゃんぼ！』を明るくかわいく元気にパフォーマンスする。
◆FANTASTICS、最新曲を圧巻パフォーマンスで魅せる 佐藤大樹がSTARナビゲーターに就任
EXILE TRIBEのダンス＆ボーカルグループ、FANTASTICSが登場。近年は個人活動も目覚ましく、八木勇征は俳優業に加え、6月10日には『GAME CHANGER』でソロデビューを果たした。また、多方面で活躍の場を広げる中島颯太は6月12日に2nd写真集「THE SELF」を発売し、リーダーの佐藤大樹は6月13日に最終回を迎えた『時光代理人 -LINK CLICK-』（2026年4月期／東海テレビ・フジテレビ系）にて本郷奏多とダブル主演を務めるなど、着々と活動の場を広げている。さらなる成長を目指すFANTASTICSが現在開催中のアリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”」のテーマ曲『SUNFLOWER』を届ける。
さらに、MC上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターに、佐藤大樹が就任。アーティストとどのようなトークを繰り広げるのか？（modelpress編集部）
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