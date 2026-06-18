欧州株　高安まちまちも、騰落銘柄数は下落多し
東京時間19:38現在
英ＦＴＳＥ100　 10407.33（-101.28　-0.97%）
独ＤＡＸ　　24955.69（+21.02　+0.08%）
仏ＣＡＣ40　 8442.23（+11.44　+0.14%）
スイスＳＭＩ　 13767.94（-47.30　-0.34%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:38現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52222.00（+278.00　+0.54%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7560.25（+67.50　+0.90%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　30471.75（+473.00　+1.58%）