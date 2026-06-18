欧州株 高安まちまちも、騰落銘柄数は下落多し
欧州株 高安まちまちも、騰落銘柄数は下落多し
東京時間19:38現在
英ＦＴＳＥ100 10407.33（-101.28 -0.97%）
独ＤＡＸ 24955.69（+21.02 +0.08%）
仏ＣＡＣ40 8442.23（+11.44 +0.14%）
スイスＳＭＩ 13767.94（-47.30 -0.34%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:38現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52222.00（+278.00 +0.54%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7560.25（+67.50 +0.90%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30471.75（+473.00 +1.58%）
東京時間19:38現在
英ＦＴＳＥ100 10407.33（-101.28 -0.97%）
独ＤＡＸ 24955.69（+21.02 +0.08%）
仏ＣＡＣ40 8442.23（+11.44 +0.14%）
スイスＳＭＩ 13767.94（-47.30 -0.34%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物SEP 26月限 52222.00（+278.00 +0.54%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7560.25（+67.50 +0.90%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30471.75（+473.00 +1.58%）