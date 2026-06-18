６月２１日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）でデビューを迎えるコックニー（牡、美浦・田中剛厩舎、父タワーオブロンドン）。函館滞在の２歳馬の中でも評判の高い一頭だ。

コンビを組む横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が函館・Ｗコースで１週前追い切りに騎乗。「これは走る」と称賛し、ますます評価が高まった。田中助手によると、函館に入厩後もすぐに環境の変化に適応し、普段も手のかからない馬だという。「乗り味もいいですし、スピードもあります。タワーオブロンドン産駒なので、短いところが適していると思います」と、父譲りのスプリント能力に期待する。

最終追い切りは１７日に函館・芝コースで行われ

、２週続けてジョッキーがまたがった。マナベラ（２歳新馬）と併せ馬で、３馬身追走から楽な手応えのまま１馬身の先着。４ハロン５０秒８―１１秒６と好時計をマークした。鞍上は「いい馬ですね。基礎能力だけで新馬戦から勝負してくれるんじゃないかと感じています。特に癖もなく馬っぷりもいいです。トモ（後肢）がゆるいですが、それ以外は今のところ言うことないです」と称賛の言葉が並んだ。ゴドルフィンの大物候補が、北の大地でベールを脱ぐ。