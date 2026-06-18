黒部市宇奈月町の道の駅に今月、おにぎり専門店がオープンしました。店を切り盛りするのは、地域のお年寄りたちです。富山の食材にこだわったおにぎりの味と、働く人たちの温かい人柄が店の魅力となっています。森本記者のリポートです。



黒部市の「道の駅うなづき」にあるレストランの「宇奈月麦酒館」。この2階に、今月1日オープンしたのが「うなづきおにぎりキッチン」です。メニューは現在、おにぎりだけでも10種類。コメや塩、そして具材も富山県産にこだわっています。





道の駅うなづき 清水哲也駅長「具材には一番代表的なのは、ホタルイカのバーニャカウダを使用したり、発酵ブリのバーニャカウダ、あと氷見牛を使った牛しぐれ、黒部の特産品名水ポークを使ったおにぎりもあります。なるべく観光のお客様を意識して、来て富山を体験できるようなメニュー展開にしています」長野からの観光客「やさしい味でおいしかったです。素材の味がよく出ていました。満足です」そして、この店で働くのはー。「ありがとうございます」シルバー人材センターに登録する皆さんです。道の駅では今回、お年寄りが元気に働き、人とのつながりを保てる場にしようと、地元、黒部市に住む7人が毎日2、3人ずつ交代で店を切り盛りしています。実際に注文してみました。「いっぱいあって迷いますね。おすすめは何ですか」「ほたるいかバーニャカウダとか、チーズの入ったブリバーニャカウダがおすすめです」「あまり聞いたことがないですね」「そうですね」「じゃあ、その発酵ブリバーニャカウダチーズイン海苔おにぎりが１つとー」「伝票は手書きなんですね」道の駅うなづき 清水哲也駅長「お金のやりとりは、わかりやすいように難しいPOSレジは入れなかったり、あとはなるべく作る食材もわかりやすく書いて、間違わないようにしたりして働きやすいように工夫しています」まるで「おばあちゃんの家」に遊びに来たかのような温かい雰囲気で、自然と会話も弾みます。そんな触れ合いも、この店の魅力です。注文したのは「発酵ブリバーニャカウダチーズイン海苔おにぎり」。気になる味は？森本記者「富山のブリにオリーブオイルやニンニクの香りも感じて、洋風ですが和のお米、おにぎりと合いますね。富山産のお米に富山のお水、富山のお塩。具材も全部、富山のものがこのおにぎり一つで一気に味わえる、一口で味わえる。すごく魅力的なおにぎりだと思います」働く人「初めての仕事なので、不安やら心配やらだったんですけど、周りの人たちも皆よい人だったので、なんとか今、頑張っています」「おいしかったですって言われて、ありがとうございますって思わず言いたくなりますね。慣れないことでお客さんにもちょっと迷惑をかけたこともあるんですけど、それなりに一日一日頑張ってきているので、またこれからも頑張っていきたいと思います」道の駅うなづき 清水哲也駅長「（ここが）宇奈月温泉に行く途中ですので、昼食会場としておにぎり屋を開業しました。観光で来ていただいて、おにぎりを食べていただいて、思い出の一つにして笑顔で帰っていただけるようなそういうおにぎり店を目指したいなと思います」道の駅に誕生した、おにぎり専門店。地域のお年寄りが元気に働く温かい雰囲気とともに、観光客に「富山の味」を気軽に楽しんでもらうきっかけとなりそうです。宇奈月では、トロッコ電車のシーズンは飲食店が不足していることからオープンしたということです。今シーズンの営業は、運行に合わせて11月末までの予定です。