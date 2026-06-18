茨城・介護施設の入居者2人に空気注入で殺害　元職員女に求刑「無期懲役」　事件性と犯人性が争点　黙秘権行使で判決に影響も

茨城県の施設で入所者2人が死亡した事件の裁判が結審し、判決に向けた争点が焦点となっている。死因の特定や他殺の有無、さらに被告の関与をめぐる証拠の評価が重要なポイントで、黙秘を続ける姿勢が判断にどう影響するかも注目される。

介護施設の元職員女が入居者2人を殺害

茨城県の施設で、入所者2人を殺害した罪に問われている女の裁判は18日に結審した。

判決に向けたポイントについて、フジテレビ・上法玄解説委員に聞いていく。

介護老人保健施設の元職員・赤間恵美被告（40）は2020年、入所者の男性2人の体内に点滴を介して空気を注入し、殺害した罪に問われている。

18日の裁判で、検察側は「無差別的といえる殺人」「計画性が認められ、犯行態様は極めて悪質」と指摘し、無期懲役を求刑した。

刑の重さについて上法解説委員は「検察側は空気を注入したシリンジ（注射筒）を本人が持っていたことが事件のポイントだとしている。殺害に及んだシリンジを本人が持っていた。つまり、シリンジをあらかじめ用意してタイミングを見計い犯行に及び、計画性があったと認められるとしている」とした上で「本件は計画的な無差別殺人の疑いがあり、極めて悪質な犯行だとして無期懲役という極刑に次ぐ重い刑を求刑した」と解説した。

裁判の争点

争点は「事件性」「犯行性」の2つだ。

まず1つ目の「事件性」は被害者の死因が他殺かどうかだ。

そして2つ目は「犯人性」。他殺だった場合、犯人が赤間被告かどうか。

この2つの争点が、今後裁判所がどう判断するのかが注目されている。

「事件性」のポイントについて上法解説委員は「2件のうち、最初の事案では遺体の司法解剖が行われていない。2件とも確たる死因が特定されていないというのがこの事件の特徴」と話す。

さらに「検察側は、外から被害者の血管に空気が注入され殺害されたと推定しているが、弁護側は心臓の病気など他の原因で亡くなった疑いが残ると主張している。明確になっていない死因が争点になっているため遺体がない今、検察・弁護側双方が自らの主張の蓋然（がいぜん）性をどこまで高めることができたかが注目される」とした。

裁判所が事件性があると判断した場合、次に争点となってくる「犯人性」については「被告が被害者を殺害したことについて立証責任が検察に求められている裁判です。鍵となるのがシリンジ（注射筒）。それをいつ、どのように手に入れて事件に使われたシリンジだといえるかどうか、検察側には状況証拠の緻密な積み上げが問われている」とした。

被告人質問で「黙秘権の行使」

この裁判では2月に被告人質問が予定されていたが、赤間被告が「全ての質問に対し黙秘権を行使します」として、被告人質問は実施されず。

被告の口から詳細が語られることはなかった。

上法解説委員は「真実の究明には裁判官の前で何を語るかが一番重要。法廷で黙秘をすると、何かを隠しているとなり、裁判官の心証も良くならない」と話す。

さらに「裁判官と被告人との間の信頼関係ができないため、完全黙秘であれば、判決にも影響が出てくるといえる。真実の究明のために、被告には包み隠すことなく起きたことの全てを話すことが求められる」と黙秘することでの判決への影響を述べた。

判決は7月7日に言い渡される予定だ。

（「イット！」6月18日放送より）